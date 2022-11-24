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Главное – минимум украшений и деталей: какие шапки пора выбросить из гардероба, и чем их заменить (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные шапки на зиму 2022/2023 Новость обновлена 24 ноября 2022, 11:49
Модные шапки на зиму 2022/2023. Фото pexels.com

Чем проще ваш головной убор, тем лучше.

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан, который ранее поделился модной подборкой стильных сапог на эту зиму, продолжил зимнюю тему, и рассказал, на какие шапки стоит обратить свое внимание в 2023 году. Также модный эксперт отметил и антитренды головных уборов.

Свои модные "подсказки" Андре Тан оставил на своей странице в Инстаграм. Модельер отмечает, что в этом сезоне стоит использовать поменьше различных "украшательств" и выбирать более простые и лаконичные варианты.

Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023

  • Неоновые оттенки — очень сложные, а потому быстро надоедают. Лучше всего заменить их на шапки натуральных и базовых тонов. Такие аксессуары остаются актуальными несколько сезонов. Главное – минимум украшений и деталей.
Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023
  • Меховой помпон — упрощает любой образ и практически никогда не выглядит уместно и актуально. Лучше заменить на шапки-ушанки: они круто смотрятся с актуальными сейчас дубленками и пуховиками, а также с куртками и пальто. Выбирайте объемные модели базовых оттенков.
Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023
  • Шапки с крупными надписями и рисунками — пережиток прошлого. Лучше выбирать шапки со скромным логотипом бренда. И неплохо бы, чтобы это были не очень крупные надписи базовых цветов.
Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023
  • Пестрый принт — такие головные уборы перетягивают на себя все внимание. Стильная альтернатива — шапки бини или балаклавы. Этот аксессуар в моде уже несколько сезонов. Любой лук благодаря балаклаве или капоре тут же становится ярче.
Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023
  • Крупная вязка — массивные головные уборы из шерсти крупной вязки были хитами пару сезонов назад. Сейчас лучше их заменить на меховую панаму бежевого, белого и черного оттенков, или же выполнены в пастельных и ярких тонах.
Какую шапку выбрать на зиму 2022/2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие шарфы на пике трендов в этом сезоне. А также мы писали, какие есть нюансы сочетания головного убора с верхней одеждой.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Шапки #Андре Тан