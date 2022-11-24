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Металлик, абстракция и перламутр: топ-12 идей маникюра, который можно сделать на праздники (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 24 ноября 2022, 15:57
Маникюр – важная часть образа. Фото pinterest.com

К новогоднему маникюру нужно подходить с фантазией

Неважно, будете вы встречать Новый год 2023 в уютном семейном кругу или отправитесь на шумную вечеринку, стоит подумать о праздничном образе. Важно не только подобрать модное платье, а и сделать соответствующий маникюр.

Какой дизайн маникюра актуален для встречи Нового года 2023, пишет издание bustle. Есть много креативных идей, которые подойдут под любой праздничный лук. Можно выбрать вычурный нейл-арт или же более сдержанный.

От сверкающих французских кончиков до леденцов и металлика с перламутром — есть множество шикарных дизайнов на выбор. Чтобы ваши ногти сияли к Новому году, вы можете остановить свой выбор на чем-то вроде блестящего омбре, 3D-побрякушках или золотых хлопьях. Если вам подойдет по стилю, то рисунки на рождественскую тематику – леденцы или гирлянды — тоже актуальны. Не бойтесь блеска и стразов, когда, как ни на праздники, создавать такие нейл-арты.

Подборку трендовых дизайнов, которые украсят ваши ногти на праздники, смотрите на нашем сайте.

Маникюр на Новый год 2023
Словно праздничное конфетти
Маникюр на Новый год 2023
Светоотражающий дизайн - суперидея
Маникюр на Новый год 2023
Абстракция - тренд сезона
Маникюр на Новый год 2023
Камни тоже в моде
Маникюр на Новый год 2023
Французский маникюр, но по-новому
Маникюр на Новый год 2023
В праздничных оттенках
Маникюр на Новый год 2023
Золото и красный - главные цвета Нового года
Маникюр на Новый год 2023
Идеальный вариант для праздничного маникюра
Маникюр на Новый год 2023
Блеск и сверкание
Маникюр на Новый год 2023
Стильный новогодний нейл-арт
Маникюр на Новый год 2023
Симпатичные рисунки леденцов
Маникюр на Новый год 2023
Маникюр для любителей рисунков

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой макияж на пике трендов в этом сезоне. Есть несколько тенденций, которые сделают ваш образ умопомрачительным.

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#Маникюр #Новый год