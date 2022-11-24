Металлик, абстракция и перламутр: топ-12 идей маникюра, который можно сделать на праздники (фото)

К новогоднему маникюру нужно подходить с фантазией

Неважно, будете вы встречать Новый год 2023 в уютном семейном кругу или отправитесь на шумную вечеринку, стоит подумать о праздничном образе. Важно не только подобрать модное платье, а и сделать соответствующий маникюр.

Какой дизайн маникюра актуален для встречи Нового года 2023, пишет издание bustle. Есть много креативных идей, которые подойдут под любой праздничный лук. Можно выбрать вычурный нейл-арт или же более сдержанный.

От сверкающих французских кончиков до леденцов и металлика с перламутром — есть множество шикарных дизайнов на выбор. Чтобы ваши ногти сияли к Новому году, вы можете остановить свой выбор на чем-то вроде блестящего омбре, 3D-побрякушках или золотых хлопьях. Если вам подойдет по стилю, то рисунки на рождественскую тематику – леденцы или гирлянды — тоже актуальны. Не бойтесь блеска и стразов, когда, как ни на праздники, создавать такие нейл-арты.

Подборку трендовых дизайнов, которые украсят ваши ногти на праздники, смотрите на нашем сайте.

Словно праздничное конфетти

Светоотражающий дизайн - суперидея

Абстракция - тренд сезона

Камни тоже в моде

Французский маникюр, но по-новому

В праздничных оттенках

Золото и красный - главные цвета Нового года

Идеальный вариант для праздничного маникюра

Блеск и сверкание

Стильный новогодний нейл-арт

Симпатичные рисунки леденцов

Маникюр для любителей рисунков

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