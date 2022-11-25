Выбросите это из своего шкафа немедленно: пять вещей, которые давно вышли из моды (фото)
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Названы антитренды, которые не украшают, а только портят впечатление от вашего образа
Представительницы прекрасного пола часто следят за новыми модными трендами, избегая информации про актуальные антитренды. О них и поговорим.
В блоге о моде shopogolikbishkek в Инстаграме нам советуют очистить свой шкаф от ненужного — неактуальной обуви, аксессуаров, вышедшей из моды верхней одежды, приталенных пиджаков и топов в бельевом стиле с кружевом.
Неактуальная обувь
При выборе обуви сразу обращайте внимание на практичность и комфорт, а также старайтесь не экономить на ней.
Устаревшие аксессуары
Из моды вышли популярные когда-то браслеты с шармами, серьги-кисточки, двойные пусеты, жемчужные заколки, черные чокеры и едва заметные тоненькие цепочки на шею. Но на смену им пришли новые более интересные аксессуары и головные уборы.
Верхняя одежда, которая вышла из моды
В этом сезоне избавляемся от различных вариаций пуховиков-платьев, пуховиков с меховой отделкой, шуб-гусениц и укороченных дубленок. Эти модели верхней одежды потеряли актуальность и изжили себя.
Приталенные пиджаки
Речь не идет про удлиненные варианты — антитрендом считается короткий обтягивающий пиджак, который был популярен в 2010-х. Такая вещь нарушает баланс всего образа и смотрится неактуально.
Топы в бельевом стиле с кружевом
Когда-то мы нежно полюбили топы в бельевом стиле с кружевом и думали, что это надолго. Прошло 2-3 года, топы плавно перекочевали в список вещей на выброс: для тех, кто не хочет прослыть в мире моды черепашкой, которая добирается до трендов в момент, когда они уже угасли.
Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.