Медь, блонд и не только: шесть цветов волос, которые вы будете видеть повсюду этой зимой (фото)

В тренде много красивых оттенков, которые сделают ваш образ неповторимым

В холодное время года часто хочется больше красок, света и приятных перемен. Если душа требует изменений, то можно изменить прическу, к тому же, в этом сезоне на пике модных тенденций много стильных стрижек. Или же смените имидж с помощью нового цвета волос.

Сейчас самое подходящее время, чтобы подумать о сезонной смене оттенка, вдохновленной модными цветами волос зимы 2022-2023, пишет bustle. Стоит присмотреться как минимум к шести актуальным вариантам, которые уже примерили селебритиз.

Выгоревшие на солнце пряди и супер-яркие оттенки могут олицетворять летние месяцы, но когда дни становятся короче, а температура начинает падать, есть что-то обнадеживающее в том, чтобы преображаться в более глубокие и уютные оттенки.

Жемчужный блонд, такой, как у Ким Кардашьян или Меган Фокс – хит сезона. Это небольшой тональный переход от традиционного платинового блонда.

Потрясающе красивый блонд

Такой медный цвет выглядит по-королевски. Если хочется яркости, но стать рыжеволосой бестией вы не готовы, то это наилучший вариант.

Медно-карамельный оттенок выглядит очень уютно и тепло

Глубокие и даже мрачные оттенки – идеальны для наступившего сезона. Поэтому не бойтесь перейти на темную сторону и стать блестящей брюнеткой.

Глубокий цвет - отличный выбор

Яркие цветные волосы все еще актуальны. Сейчас на пике трендов мягкие розовые и персиковые оттенки.

Розовый держит позиции в трендах

Смешанные оттенки шоколада, кофе, корицы и карамели, как у Хейли Бейбер или Эмили Ратаковски, сделают ваши локоны роскошными этой зимой.

Очень благородный оттенок подчеркнул красоту модели

Не менее прекрасно выглядит золотисто-бежевый блонд. Шикарная Хлоя Кардашьян тому подтверждение.

Блеск и блонд - дуэт, который всех затмит

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