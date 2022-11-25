Уходящие модные тренды в 2022 году: о чем забыть и не вспоминать в ближайшие сезоны (фото)
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Скажите "прощайте" джинсам с разрезами и грубым сапогам на массивной подошве
Все вещи, о каких говорится в материале, по-прежнему актуальны, но пик их прошёл. Это те вещи, которые можно носить, если они у вас есть, но приобретать их не рекомендуется.
Об этом говорится в блоге о моде vami.ideas в Инстаграме. Кто-то уже видит, понимает и чувствует, что это те вещи, у которых модного будущего нет. А ждёт их только дальнейший спад.
Леггинсы со штрипками
Грубые сапоги на массивной подошве
Шуба кроя Max Mara Teddy
Ромбовидная стёжка, мелкая
Джинсы с разрезами
Стёганые дутые сумки на цепочке
Рукава буфы
Много мелких колец на пальцах
Цепи на шее в несколько ярусов
Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.