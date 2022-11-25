Уходящие модные тренды в 2022 году: о чем забыть и не вспоминать в ближайшие сезоны (фото)

Скажите "прощайте" джинсам с разрезами и грубым сапогам на массивной подошве

Все вещи, о каких говорится в материале, по-прежнему актуальны, но пик их прошёл. Это те вещи, которые можно носить, если они у вас есть, но приобретать их не рекомендуется.

Об этом говорится в блоге о моде vami.ideas в Инстаграме. Кто-то уже видит, понимает и чувствует, что это те вещи, у которых модного будущего нет. А ждёт их только дальнейший спад.

Леггинсы со штрипками

Они жутко режут ноги и идут далеко не всем

Грубые сапоги на массивной подошве

Сейчас актуальны более аккуратные модели

Шуба кроя Max Mara Teddy

Оставаясь актуальной, она ушла из списка трендов

Ромбовидная стёжка, мелкая

Такой вид стежки остается с нами, но не в списке трендов

Джинсы с разрезами

Этот прием останется с нами, он замечательно смотрится, создавая акцент

Стёганые дутые сумки на цепочке

Дутые сумки на цепочке не лучший выбор. Есть более актуальные, универсальные и трендовые варианты

Рукава буфы

В списке трендов их уже нет

Много мелких колец на пальцах

В тренде statement украшения

Цепи на шее в несколько ярусов

Отличный прием, но назвать его трендом сложно

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов осени 2022 года являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.