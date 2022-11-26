Топ-20 стильных платьев на Новый год 2023, в которых вы станете королевой вечера (фото)

Вашу дилемма с платьем для новогодней вечеринки можно легко решить

Как бы вы не провели в этом году новогоднюю ночь, стоит быть во всеоружии и встретить Новый 2023 год в ослепительном наряде. Более идеальной одежды для праздника, чем платье, пожалуй, не найти. В рождественский период можно дать волю фантазии и надеть что-то яркое, блестящее и эффектное.

О самых модных платьях, которые идеально подойдут для встречи Нового года 2023, рассказывает Hello Magazine. Не бойтесь блеска, металлика, страз, вырезов, бахромы или камней. Праздничный лук должен быть ярким. Присмотритесь к 20 стильным актуальным вариантам, вы точно сможете найти то самое платье для самой волшебной ночи в году.

Стилисты отмечают, что выбор платьев для праздничных вечеринок и корпоративов приятно впечатляет. Ищете ли вы платье с пайетками, маленькое черное платье, эффектное короткое платье или что-то с большим количеством перьев — есть множество вариантов. Подобные фасоны и расцветки предлагают самые модные бренды и дизайнеры в этом сезоне.

Блеск и сияние - праздничные тренды

Мини или макси - это уже ваш выбор

Добавьте в праздничный образ нотку гламура

Пайетки и блестящая бахрома украсят ваш наряд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе новогоднего наряда самое главное – не наткнуться на антитренд. Некоторые фасоны платьев уже давно вышли из моды, так что такое надевать на Новый год 2023 категорически нельзя.