Никаких цветочных принтов и меховых воротников: неактуальные модели верхней одежды и чем их заменить (фото)

И в холода и морозы можно выглядеть стильно

Каждая девушка хочет выбрать идеальную верхнюю одежду на зимний сезон, чтобы и тепло было, и конечно же стильно. Известный украинский дизайнер Андре Тан решил помочь модницам в этом непростом выборе.

На своей странице в Инстаграм модельер опубликовал пост, в котором рассказал о самых неактуальных моделях верхней одежды на зиму 2022/2023. А также показал, чем эти антитренды можно заменить.

Антитренды курток на зиму 2022/2023 и их стильные аналоги

Пуховик с ремнем и капюшоном — при низких температурах такая одежда бесполезна. Из-за того, что он слишком плотно сидит по фигуре, у него нет воздушной прослойки, которая не дает вам замерзнуть. Лучше заменить на дутое пальто монохромных классических цветов: черного, белого, синего или серого.

Пуховик с большим количеством меха — поскольку мех в качестве отделки никак не помогает в сохранении тепла, он бесполезен. Зачем платить больше, если отличной альтернативой является дубленка с цветным мехом внутри, или более классические вариации.

Крупный цветочный принт — для холодной погоды в принципе странный выбор. Если вы хотите разбавить монохромный образ, лучше обратить внимание на верхнюю одежду с анималистичным принтом.

Укороченный пуховик с рукавом ¾ — никакого тепла вы не получите. Зачем мерзнуть, если можно заменить неактуальную куртку на пальто или пуховик длины макси. Более того, чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше.

Тонкие пуховики — нужная и полезная вещь в холодное время года, но если носить его исключительно в качестве промежуточного слоя: под пальто, куртку, плащ или шубу. Если не любите удлиненную верхнюю одежду — присмотритесь к бомберу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз.