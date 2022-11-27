Яркие и блестящие костюмы и платья с пайетками: как выбрать наряд на Новый год девушкам плюс сайз (фото)
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Вариантов очень много, поэтому каждая девушка сможет выбрать себе что-то по душе
Практически через месяц наступит Новый год, и конечно же каждая девушка хочет в этот день выглядеть великолепно. Новогодних корпоративов как таковых в Украине в этом году наверняка не будет, однако встретить Новый 2023 год в ослепительном наряде можно и дома в кругу семьи. И сегодня мы как раз об этом и хотим поговорить, только с небольшой особенностью — речь пойдет о нарядах для девушек с пышными формами.
Полезными советами по выбору новогоднего образа модницам плюс сайз поделилась стилист под ником underapplestyle в Инстаграм. Модный эксперт назвала три главных "правила" коррекции фигуры, если ваш размер от 52 и выше. А также она рассказала и показала стильные варианты нарядов на Новый год.
Что поможет скорректировать фигуру:
- распахнутые борта создают вертикаль, вытягивая рост и делая стройнее
- V-образный вырез вытягивает шею и работает также, как вертикаль
- диагональные линии (наряды на запах) тоже работают на удлинение как вертикаль.
Наряды на Новый год для девушек плюс сайз
- Эффектная блузка и сдержанный низ.
- Эффектный низ и сдержанный верх.
- Яркие костюмы.
- Платья с деликатным блеском.
- Не стоит пренебрегать яркими цветами и принтами.
- Платья с пайетками темных оттенков.
- Сдержанные наряды.
- Светлый жакет и темный низ.
- Классические образы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе новогоднего наряда самое главное – не наткнуться на антитренд. Некоторые фасоны платьев уже давно вышли из моды, так что такое надевать на Новый год 2023 категорически нельзя.