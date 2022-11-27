Яркие и блестящие костюмы и платья с пайетками: как выбрать наряд на Новый год девушкам плюс сайз (фото)

Вариантов очень много, поэтому каждая девушка сможет выбрать себе что-то по душе

Практически через месяц наступит Новый год, и конечно же каждая девушка хочет в этот день выглядеть великолепно. Новогодних корпоративов как таковых в Украине в этом году наверняка не будет, однако встретить Новый 2023 год в ослепительном наряде можно и дома в кругу семьи. И сегодня мы как раз об этом и хотим поговорить, только с небольшой особенностью — речь пойдет о нарядах для девушек с пышными формами.

Полезными советами по выбору новогоднего образа модницам плюс сайз поделилась стилист под ником underapplestyle в Инстаграм. Модный эксперт назвала три главных "правила" коррекции фигуры, если ваш размер от 52 и выше. А также она рассказала и показала стильные варианты нарядов на Новый год.

Что поможет скорректировать фигуру:

распахнутые борта создают вертикаль, вытягивая рост и делая стройнее

V-образный вырез вытягивает шею и работает также, как вертикаль

диагональные линии (наряды на запах) тоже работают на удлинение как вертикаль.

Наряды на Новый год для девушек плюс сайз

Эффектная блузка и сдержанный низ.

Эффектный низ и сдержанный верх.

Яркие костюмы.

Платья с деликатным блеском.

Не стоит пренебрегать яркими цветами и принтами.

Платья с пайетками темных оттенков.

Сдержанные наряды.

Светлый жакет и темный низ.

Классические образы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе новогоднего наряда самое главное – не наткнуться на антитренд. Некоторые фасоны платьев уже давно вышли из моды, так что такое надевать на Новый год 2023 категорически нельзя.