Дубленка, пуховик или пальто: какую верхнюю одежду выбрать на зиму-2023, чтобы выглядеть стильно (фото)
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Выбор верхней одежды в этом сезоне приятно удивляет
Основа зимнего гардероба – теплая и практичная обувь и, конечно же, верхняя одежда. Необязательно покупать бесформенную куртку, тепло и удобно вам будет и в более красивых современных вариантах от дубленки до пальто.
О трендах на верхнюю одежду в этом осенне-зимнем сезоне рассказывает стилистка Татьяна Голота в своем модном блоге в Instagram. Стоит присмотреться к моделям актуальных пуховиков, пальто и дубленок.
По словам стилистки, существенно с прошлого сезона ничего не изменилось. Учитывая, что верхней одежды у нас несколько единиц и носим мы ее по 5-6 месяцев, то экспертка рекомендует обратить внимание на состав изделия.
Так, главные тренды на верхнюю одежду зимой-2023:
- Длина макси. Она добавилась к актуальным пальто и пуховикам длины миди.
- Дубленка – хорошая инвестиция. Это та самая вещь, которая с тренда стала базой. Дубленка из экокожи греет не хуже натуральной.
- Пальто с добавлением шерсти будут тяжелее, но и теплее в разы
- Пуховики с синтетическим наполнителем прослужит дольше, чем из пера.
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