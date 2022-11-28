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Дубленка, пуховик или пальто: какую верхнюю одежду выбрать на зиму-2023, чтобы выглядеть стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Зимняя куртка должна быть и теплой, и стильной
Зимняя куртка должна быть и теплой, и стильной. Фото picjumbo.com

Выбор верхней одежды в этом сезоне приятно удивляет

Основа зимнего гардероба – теплая и практичная обувь и, конечно же, верхняя одежда. Необязательно покупать бесформенную куртку, тепло и удобно вам будет и в более красивых современных вариантах от дубленки до пальто.

О трендах на верхнюю одежду в этом осенне-зимнем сезоне рассказывает стилистка Татьяна Голота в своем модном блоге в Instagram. Стоит присмотреться к моделям актуальных пуховиков, пальто и дубленок.

По словам стилистки, существенно с прошлого сезона ничего не изменилось. Учитывая, что верхней одежды у нас несколько единиц и носим мы ее по 5-6 месяцев, то экспертка рекомендует обратить внимание на состав изделия.

Так, главные тренды на верхнюю одежду зимой-2023:

  • Длина макси. Она добавилась к актуальным пальто и пуховикам длины миди.
  • Дубленка – хорошая инвестиция. Это та самая вещь, которая с тренда стала базой. Дубленка из экокожи греет не хуже натуральной.
  • Пальто с добавлением шерсти будут тяжелее, но и теплее в разы
  • Пуховики с синтетическим наполнителем прослужит дольше, чем из пера.
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Дубленка, куртка или пальто - выбор за вами
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Базовые оттенки сезона
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Макси или миди - в моде всякая длина
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Зимняя одежда может быть теплой, но и выглядеть красиво
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
С пальто можно составить уйму стильных образов
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Экокожа греет не хуже, чем натуральный дорогостоящий материал
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Практичные базовые фасоны зимних курток
Тренды на верхнюю одежду зима 2023
Лаконичные модели пальто

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#Мода #Тренды #Пуховики