Атлас, шелк, бархат и не только: топ-15 умопомрачительных платьев, в которых можно встретить Новый год (фото)

В праздники есть все причины выглядеть ярко, броско и блестяще

Прекрасный предрождественский период уже начался, судя по витринам магазинов и бутиков. Так что уже можно смело планировать главную ночь года и думать о праздничном наряде на Новый год 2023. Будете вы в новогоднюю ночь дома в уютной обстановке или отправитесь на вечеринку, не столь важно, если речь идет о вашем образе.

В любой ситуации вы сможете выглядеть замечательно, если продумаете новогодний лук. Идеально для него подойдет платье. О самых трендовых фасонах и расцветках платьев на Новый год 2023 рассказывает онлайн-журнал Her Campus.

В новогодних трендах пайетки, блестящие ткани, серебристый цвет и металлик. Что касается длины, то в моде как мини, так и миди и даже макси. Расцветку подбирайте по своему вкусу, это может быть как ярко алый оттенок, так и приглушенный беж, как насыщенный однотонный цвет, так и цветочный принт. Особое внимание обратите на ткань: наиболее актуальны для праздничных мероприятий атлас, шелк, бархат и кружево. Если хотите надеть платье, которое прослужит вам и после окончания праздников, присмотритесь к фасону уютного платья-свитера.

Пайетки, бархат и кружево - тренды Нового года 2023

Шелк и атлас идеально подойдут для праздничного выхода

Актуальны как однотонные расцветки, так и принты

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть ряд антитрендов, о которых важно знать при выборе наряда на Новый год 2023. Многие фасоны уже давно вышли из моды и лишь испортят ваш внешний вид.