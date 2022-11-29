Блеск и пайетки: топ-10 сногсшибательных комбинезонов, которые идеально подойдут для встречи Нового года 2023 (фото)

В комбинезоне вам будет удобно, а его блеск сделает вас главной красоткой вечера

Предрождественская суета набирает обороты. Витрины магазинов уже начинают продавать различную новогоднюю атрибутику, так что можно задуматься о том, как вы встретите Новый год 2023. Будете вы дома с близкими или пойдете на шумное торжество, не столь важно, когда речь идет о праздничном наряде. Провести новогоднюю ночь можно не только в стильном платье, а и модном комбинезоне.

О том, какие комбинезоны на пике трендов в этом сезоне и идеально подойдут для встречи Нового года 2023, пишет popsugar. Блеск, мерцание и пайетки – обязательные атрибуты праздничного лука. Стоит присмотреться как минимум к 10 стильным вариантам комбинезонов.

Так, комбинезоны давно вошли в моду благодаря своей универсальности, удобству и стилю. Их легко надевать, они придают легкость и элегантность вне зависимости от того, отправляетесь ли вы по делам или на ужин. Эта вещь идеально подходит и на празднике, особенно если вы наденете умопомрачительный комбинезон с пайетками. Вы будете блистать с головы до ног, и это прекрасно для праздничного случая.

Выбирайте то, что подходит вашему настроению — будь то комбинезон с бантом, акцентными рукавами или поясом с бахромой. Не забудьте надеть любимые туфли на каблуке, и вы будете готовы к яркому праздничному сезону.

Блеска в новогоднюю ночь много не бывает

Открытые плечи - изюминка образа

Банты добавят шарма

В таком наряде вы будете звездой вечеринки

Акцентные плечи - тренд сезона

Изумительный оттенок, особенно идет брюнеткам

Вырезы и разрезы - модные стилистические приемы

Позаботьтесь о яркой паре обуви

Элегантный праздничный наряд

В комбинезоне вам будет очень удобно

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год нужно обращать внимание не только на модные тенденции, а и на антитренды, которые способы разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.