Угги, дутики и кое-что еще: самая актуальная обувь на зиму 2022/2023 (фото)
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Стильная обувь, которая сейчас на пике своей популярности и актуальности
У вас еще нет пары стильных сапог или ботинок на зиму? Срочно исправляйте этот недочет и выбирайте себе модель, которая вам нравится. Только прежде чем отправляться на шопинг, ознакомьтесь со всеми трендами и антитрендами сезона зима 2022/2023.
Стилист и имиджмейкер ya_marusya_official в своем модном блоге в Инстаграм выделила несколько моделей зимней обуви, которые уже на пике актуальности в этом сезоне. Поэтому если вы еще не купили себе теплые ботинки — присмотритесь к этим вариантам.
Самая трендовая обувь на зиму 2022/2023
- Дутики — смешные, но очень теплые и удобные. Выглядят очень мило и всегда составят компанию вашим любимым трикотажным и спортивным костюмам. Этой зимой нам точно будет тепло и комфортно.
- Грубые ботинки на тракторной подошве — в такой обуви никакой гололёд нестрашен! Нарочито грубые, они задают образу хулиганское настроение. Такие ботинки отлично играют на контрасте с мягкими тканями и уютными фактурами.
- Казаки — обувь, которая также прекрасно впишется в зимний гардероб. Отлично "дружат" с джинсами, трикотажными платьями, пальто и шляпами.
- Жокейские сапоги — отлично сочетаются с юбками и платьями даже зимой.
- Ботфорты — на каблуке для вечерних выходов, а на плоском ходу — на каждый день.
- Кеды — главное выбирайте модели с мехом. А если снежно, то спасут ситуацию высокие кеды.
- Старые добрые угги — обувь, которая всегда на подхвате.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какой одеждой сочетать угги, чтобы выглядеть модно в осенне-зимнем сезоне. А также мы писали, как выбрать актуальный на эту зиму пуховик. Есть масса стильных вариантов: от укороченного до винилового.