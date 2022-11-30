Что добавить к новогоднему образу-2023, чтобы приковать к себе восхищенные взгляды (фото)

Уделите внимание туфлям, украшениям и другим стильным элементам к праздничному луку

Даже если вы выбрали самое минималистичное платье или классический костюм, новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений.

Стилист SAMAL SAN назвала эффектные детали, которыми точно захочется украсить свой образ в таинственную новогоднюю ночь. Тут и колготки со стразами, и сетчатые перчатки, и броши, и акцентные серьги, и колье, и галстуки, в общем, аксессуары и украшения на разный бюджет и на любой вкус.

Колготки с блеском/стразами

Перчатки

Туфли

Броши

Топы

Сумки, клатчи

Украшения

Галстуки, чокеры

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год-2023 нужно обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые способны разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.