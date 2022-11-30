Шапка, панама или зимние наушники: как стильно сочетать головные уборы с верхней одеждой зимой-2023 (фото)

К пуховику подойдет капор, а к шубе - кожаный берет

В этом сезоне много стильных вариантов верхней одежды на зиму 2022-2023: от дубленки и пуховика до шубы и пальто. Но не менее важно подобрать в холодное время года головной убор. К тому же, в тренде как шапки и панамы, так и капоры и балаклавы.

Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно уметь сочетать головной убор с верхней одеждой. Даже трендовые вещи могут "не подружиться" и испортить ваш лук. Об этих важных нюансах рассказывает фэшн-блог watchingukraine Instagram.

Итак, в модной шпаргалке есть как минимум пять важных правил при выборе головного убора и верхней одежды:

С пуховиком отлично сочетаются зимние наушники, панама и капор.

отлично сочетаются зимние наушники, панама и капор. К шубе тедди лучше подойдут такие головные уборы: кожаный берет, объемная шапка и панама.

лучше подойдут такие головные уборы: кожаный берет, объемная шапка и панама. Если вы надеваете дубленку , то комбинируйте ее с капором или объемной шапкой.

, то комбинируйте ее с капором или объемной шапкой. А вот с пальто и массивной обувью идеально гармонируют шапка бини, берет или же балаклава.

и массивной обувью идеально гармонируют шапка бини, берет или же балаклава. Под пальто, но с каблуками, выбирайте немного другие головные уборы, а именно капор, шапку бини и балаклаву.

К шубе подойдут несколько головных уборов

Вместо шапки под пуховик наденьте кое-что поинтереснее

Пальто и ботинки сочетаются отлично, выбор головных уборов тоже широк

Если выбираете каблуки, то примерьте не только шапку

Капор или шапка - к дубленке подойдет все

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