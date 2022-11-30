Укр

Шапка, панама или зимние наушники: как стильно сочетать головные уборы с верхней одеждой зимой-2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Головной убор - важная часть образа Новость обновлена 30 ноября 2022, 19:11
Головной убор - важная часть образа. Фото pixabay.com

К пуховику подойдет капор, а к шубе - кожаный берет

В этом сезоне много стильных вариантов верхней одежды на зиму 2022-2023: от дубленки и пуховика до шубы и пальто. Но не менее важно подобрать в холодное время года головной убор. К тому же, в тренде как шапки и панамы, так и капоры и балаклавы.

Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно уметь сочетать головной убор с верхней одеждой. Даже трендовые вещи могут "не подружиться" и испортить ваш лук. Об этих важных нюансах рассказывает фэшн-блог watchingukraine Instagram.

Итак, в модной шпаргалке есть как минимум пять важных правил при выборе головного убора и верхней одежды:

  • С пуховиком отлично сочетаются зимние наушники, панама и капор.
  • К шубе тедди лучше подойдут такие головные уборы: кожаный берет, объемная шапка и панама.
  • Если вы надеваете дубленку, то комбинируйте ее с капором или объемной шапкой.
  • А вот с пальто и массивной обувью идеально гармонируют шапка бини, берет или же балаклава.
  • Под пальто, но с каблуками, выбирайте немного другие головные уборы, а именно капор, шапку бини и балаклаву.
Образ с шубой и шапкой
К шубе подойдут несколько головных уборов
Образ с пуховиком и панамой
Вместо шапки под пуховик наденьте кое-что поинтереснее
Образ с пальто, ботинками и шапкой
Пальто и ботинки сочетаются отлично, выбор головных уборов тоже широк
Образ с пальто, сапогами и шапкой
Если выбираете каблуки, то примерьте не только шапку
Образ с дубленкой и шапкой
Капор или шапка - к дубленке подойдет все

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые шарфы уже давно утратили актуальность и разрушат ваш зимний образ. Также мы писали, какие шапки вышли из моды: стоит выбросить фасоны с устаревшим декором.

Теги:
#Мода #Головные уборы #Верхняя одежда