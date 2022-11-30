Шапка, панама или зимние наушники: как стильно сочетать головные уборы с верхней одеждой зимой-2023 (фото)
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К пуховику подойдет капор, а к шубе - кожаный берет
В этом сезоне много стильных вариантов верхней одежды на зиму 2022-2023: от дубленки и пуховика до шубы и пальто. Но не менее важно подобрать в холодное время года головной убор. К тому же, в тренде как шапки и панамы, так и капоры и балаклавы.
Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно уметь сочетать головной убор с верхней одеждой. Даже трендовые вещи могут "не подружиться" и испортить ваш лук. Об этих важных нюансах рассказывает фэшн-блог watchingukraine Instagram.
Итак, в модной шпаргалке есть как минимум пять важных правил при выборе головного убора и верхней одежды:
- С пуховиком отлично сочетаются зимние наушники, панама и капор.
- К шубе тедди лучше подойдут такие головные уборы: кожаный берет, объемная шапка и панама.
- Если вы надеваете дубленку, то комбинируйте ее с капором или объемной шапкой.
- А вот с пальто и массивной обувью идеально гармонируют шапка бини, берет или же балаклава.
- Под пальто, но с каблуками, выбирайте немного другие головные уборы, а именно капор, шапку бини и балаклаву.
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