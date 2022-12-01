С чем носить шубу в 2023-м: девять модных примеров под любую модель (фото)
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Разбираем, как носить шубы разной длины
Такая желанная для многих и такая неоднозначная с точки зрения моды и актуальности шуба!
Стилист Татьяна Белявина рассказывает, что еще 10 лет назад норковая шуба была пределом желаний многих женщин. За рубежом такого трепетного отношения к норке не было, но это и понятно. Если еще тридцать лет назад норковая шапка была не у всех, что уж говорить о шубе. Поэтому, когда это стало более-менее доступно, в список желаний она попала у многих.
Эксперт посоветовала, как носить шубы разной длины, если они у вас есть или вы собираетесь прикупить.
ПОЛУШУБОК + КОЖАНЫЕ БРЮКИ
Самое актуальное сочетание уже не первый сезон. Полушубок лучше выбирать из короткошерстного меха, необязательно это должна быть "чебурашка", может быть мутон и даже норка.
ПОЛУШУБОК + ДЖИНСЫ
Куда уж без них. Но есть нюанс! Если ваша шуба или полушубок из благородного меха норки или даже гладкого с легким блеском-лоском мутона, то джинсы не должны быть слишком потертыми и мягкими с вытянутыми коленками.
ПОЛУШУБОК + БРЮКИ
Более элегантная версия из всех. Подойдет для любого меха.
ЗАКРЫВАЕМ ШЕЮ
Самые актуальные шубы с английскими лацканами, а это значит, что шея будет не защищенной. Используем шарф или вязаные манишки, чтобы утеплиться.
УДЛИНЕННАЯ ШУБА + ДЖИНСЫ
И здесь то же правило! Чем элитнее мех, тем ровнее по окрасу должны быть ваши джинсы.
УДЛИНЕННАЯ ШУБА + БРЮКИ
Берем любые! Можно и трикотажные, в том числе, но они должны быть из плотного трикотажа.
ЦВЕТНАЯ ШУБА
Классный вариант! Бывает зимой достаточно тепло, а такие шубы не сильно дорогие, можно иметь несколько для разнообразия!
ШУБА С АНИМАЛИСТИЧНЫМ ПРИНТОМ
Такой принт в моде. Если сочетать с более спортивными низами: джинсы, леггинсы, трикотажные брюки, то ненужных ассоциаций не будет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем нельзя носить такие актуальные пуховики. Узнайте, как стилизовать верх с низами.