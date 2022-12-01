Бахрома, пайетки и жемчуг: топ-10 эффектных платьев, в которых вы будете блистать в Новый год 2023 (фото)

Есть много отличных фасонов и расцветок платьев для встречи рождественских и новогодних праздников

С наступлением зимы традиционно начинается предпраздничный период накануне Нового года и Рождества. Поэтому уже сейчас можно задуматься о наряде, в котором вы проведете главную ночь года. Неважно, где вы встретите Новый год 2023, выглядеть при это можно умопомрачительно.

Отлично подойдут для праздников как стильные комбинезоны, так и трендовые платья. Праздничная мода предлагает массу актуальных, ярких и эффектных вариантов, пишет popsugar. В топе трендов – блеск, пайетки, бахрома, жемчуг, кружево и не только.

Так, праздники — это идеальный повод, чтобы показать свои самые смелые и захватывающие предметы гардероба: высокие туфли, облегающие силуэты и шикарную бижутерию. Чем привлекательнее, тем лучше. В Новый год попробуйте примерить не обычное платье, а украшенное камнями, стразами, пайетками, жемчугом или бахромой. Отлично, если это будет наряд в стиле диско! Вы может надеть как ультракороткое мини, так и женственное платье длины миди. Не бойтесь сиять во всех смыслах этого слова. В трендах эффектные вырезы и пикантные разрезы.

Вышитые цветы - блестящий выбор

Нежный цвет и жемчужный декор украсят любую девушку

Металлик и кружево отлично гармонируют

Бахрома -- праздничный тренд

Акцентные вырезы - топовый стилистический прием

Бархат, богато расшитый, идеально подойдет для праздничного выхода

Для самых ярких и эффектных

Удачный крой и элегантный декор

Вырез с пайетками добавит шарма

В таком платье вы будете главной звездой вечеринки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще нужно учесть при выборе праздничного наряда на Новый год 2023. Многие фасоны, цвета или декор могут испортит ваш наряд, так что избегайте антитрендов праздничной моды.