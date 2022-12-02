В новогоднем образе-2023 не обойтись без этих трендов: восемь ярких и стильных аксессуаров (фото)

Доставайте из шкафа корсеты и перья

Начинаем декабрь, рассказывая о модных трендах в категории "вечерние, новогодние образы".

Конечно, многие из них, например, стразы и металлик, актуальны в принципе каждый год, отмечает стилист Екатерина в Инстаграме, но сказать про эти детали необходимо. Кстати, в вашем образе на Новый год-2023 вполне может сочетаться сразу несколько трендов.

Оперные перчатки

Боа

Прозрачность

Металлик

Стразы, пайетки

Перья

Корсет

Кружевные детали

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год-2023 нужно обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые способны разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.