Согреют лучше обогревателя: стилист показала 10 платьев, в которых будет очень комфортно этой зимой (фото)

В моде этой зимой – практичность и комфорт

Зимой, когда больше всего хочется тепла и уюта, но при этом не терять женственности – лучшим вариантом будут трикотажные вязаные платья.

Украинский стилист Ната Москаленко отмечает, что они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Сейчас самое время порадовать себя такими вещами – впереди еще не один месяц холодов и вы успеете их поносить.

Ловите подборку трендовых платьев и выбирайте, какое вам больше всего по душе.

Модные трикотажные платья на зиму-2023 — фото

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальны зимой 2022-2023. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.

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