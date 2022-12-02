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Согреют лучше обогревателя: стилист показала 10 платьев, в которых будет очень комфортно этой зимой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Десять трикотажных платьев для зимы 2022-2023
Десять трикотажных платьев для зимы 2022-2023. Фото nstagram 425yemets.store

В моде этой зимой – практичность и комфорт

Зимой, когда больше всего хочется тепла и уюта, но при этом не терять женственности – лучшим вариантом будут трикотажные вязаные платья.

Украинский стилист Ната Москаленко отмечает, что они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Сейчас самое время порадовать себя такими вещами – впереди еще не один месяц холодов и вы успеете их поносить.

Ловите подборку трендовых платьев и выбирайте, какое вам больше всего по душе.

Модные трикотажные платья на зиму-2023 — фото

трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья
трикотажные вязаные платья

Ранее "Телеграф" писал, какие модные тренды актуальны зимой 2022-2023. При закупке новых вещей в свой гардероб следует ориентироваться на один список.

Также мы писали, с чем нельзя носить актуальные пуховики. Узнайте, как стилизовать верх с низами.

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#Мода #Трикотаж #Сукні