Согреют лучше обогревателя: стилист показала 10 платьев, в которых будет очень комфортно этой зимой (фото)
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В моде этой зимой – практичность и комфорт
Зимой, когда больше всего хочется тепла и уюта, но при этом не терять женственности – лучшим вариантом будут трикотажные вязаные платья.
Украинский стилист Ната Москаленко отмечает, что они выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Сейчас самое время порадовать себя такими вещами – впереди еще не один месяц холодов и вы успеете их поносить.
Ловите подборку трендовых платьев и выбирайте, какое вам больше всего по душе.
Модные трикотажные платья на зиму-2023 — фото
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