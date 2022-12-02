Белая обувь зимой-2023: с чем носить стильную пару, чтобы образ был всегда актуальным (фото)

Идеально со светлыми джинсами и в качестве акцента в Total Black

Светлая обувь, как и светлая одежда очень актуальны. И сезон совершено не имеет значение. Поверьте, моется белая обувь, как и черная — замечательно. Да и пыль, грязь на ней видна не больше, чем на черной.

Персональный стилист Майя Кривобокова советует отбросить все стереотипы и насладиться эффектом чистоты в холодное время года. Ниже приведена подборка классных образов и рекомендации с чем сочетать белую обувь зимой.

С голубыми джинсами

Идеально сочетается со светлыми джинсами. И верхняя одежда здесь совершенно не имеет значения.

В монохромном образе

Невероятно хороша в монохроме. Как же это красиво. Попробуйте!

Акцент в Total Black

Как акцент в Total Black. Очень интересно будет смотреться в данном сочетании.

В ярких образах

Дополнит и поддержит любой яркий цвет.

С белыми колготками

Со светлыми колготками. Вытянет силуэт и не нарушит пропорции, как это происходит с чёрной обувью.

С чёрными колготками

Можно и серый добавить. Будет отличный образ с ахроматами.

Со светлым верхом

С любыми брюками при поддержке светлым верхом.

Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.