Белая обувь зимой-2023: с чем носить стильную пару, чтобы образ был всегда актуальным (фото)
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Идеально со светлыми джинсами и в качестве акцента в Total Black
Светлая обувь, как и светлая одежда очень актуальны. И сезон совершено не имеет значение. Поверьте, моется белая обувь, как и черная — замечательно. Да и пыль, грязь на ней видна не больше, чем на черной.
Персональный стилист Майя Кривобокова советует отбросить все стереотипы и насладиться эффектом чистоты в холодное время года. Ниже приведена подборка классных образов и рекомендации с чем сочетать белую обувь зимой.
С голубыми джинсами
Идеально сочетается со светлыми джинсами. И верхняя одежда здесь совершенно не имеет значения.
В монохромном образе
Невероятно хороша в монохроме. Как же это красиво. Попробуйте!
Акцент в Total Black
Как акцент в Total Black. Очень интересно будет смотреться в данном сочетании.
В ярких образах
Дополнит и поддержит любой яркий цвет.
С белыми колготками
Со светлыми колготками. Вытянет силуэт и не нарушит пропорции, как это происходит с чёрной обувью.
С чёрными колготками
Можно и серый добавить. Будет отличный образ с ахроматами.
Со светлым верхом
С любыми брюками при поддержке светлым верхом.
Ранее стилисты рассказали, что являет собой Total denim и что следует учитывать, чтобы создать стильный образ с этим актуальным трендом.