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Тренды причесок на Новый год-2023: праздничные варианты для девушек (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы тренды модных причесок на Новый год-2023
Названы тренды модных причесок на Новый год-2023. Фото voloskova

Встретьте праздник стильно и затмите собой остальных гостей

Новогодняя тема сейчас стоит остро как никогда. Остается всего месяц к праздничному событию, поэтому стоит позаботиться о новогоднем образе заранее.

Немаловажную роль в праздничном образе играет прическа. Стилист Ирина Катыхина назвала тренды и показала на примерах модели актуальных причесок для встречи новогоднего праздника 31 декабря.

Гладкость

гладкая прическа на новый год 2023

Косички

Косички
Косички

Эффект влажных волос

Эффект влажных волос
Эффект влажных волос

С пробором

прическа С пробором

Голливудские локоны

Голливудские локоны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год-2023 нужно обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые способны разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.

Теги:
#Мода #Прически #Новый год