Тренды причесок на Новый год-2023: праздничные варианты для девушек (фото)

Встретьте праздник стильно и затмите собой остальных гостей

Новогодняя тема сейчас стоит остро как никогда. Остается всего месяц к праздничному событию, поэтому стоит позаботиться о новогоднем образе заранее.

Немаловажную роль в праздничном образе играет прическа. Стилист Ирина Катыхина назвала тренды и показала на примерах модели актуальных причесок для встречи новогоднего праздника 31 декабря.

Гладкость

Косички

Эффект влажных волос

С пробором

Голливудские локоны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год-2023 нужно обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые способны разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.