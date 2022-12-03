Тренды причесок на Новый год-2023: праздничные варианты для девушек (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Встретьте праздник стильно и затмите собой остальных гостей
Новогодняя тема сейчас стоит остро как никогда. Остается всего месяц к праздничному событию, поэтому стоит позаботиться о новогоднем образе заранее.
Немаловажную роль в праздничном образе играет прическа. Стилист Ирина Катыхина назвала тренды и показала на примерах модели актуальных причесок для встречи новогоднего праздника 31 декабря.
Гладкость
Косички
Эффект влажных волос
С пробором
Голливудские локоны
Ранее "Телеграф" рассказывал, что при выборе наряда на Новый год-2023 нужно обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые способны разрушить ваш стильный праздничный образ. Некоторые вещи уже давно вышли из моды.