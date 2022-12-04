Каждый найдет свой силуэт и дизайн: актуальные тренды пуховиков, которые подходят именно вам (фото)

В реальности найти стильный пуховик легче, чем кажется

До сих пор местами бытует стереотип, будто пуховик — это практичная и "прагматичная" вещь, с которой стильный образ не сделаешь. Но пуховики бывают разными, а с актуальными и интересными моделями можно составить теплые и интересные образы.

Украинский стилист Матвей Калугин рассказал об актуальных моделях пуховиков для женщин и мужчин, а также, с чем носить ту или иную модель этой верхней одежды на зиму. Каждый найдет силуэт и дизайн, который подходит вам лучше всего!

Короткий пуховик

Короткие пуховики одни из самых универсальных. Комбинируются как с брюками, так и с юбками. Подходят и тем, кто за рулем, и тем, кто много ходит.

Укороченный пуховик

Укороченные пуховики найдут место в гардеробах управляющих автомобилем. Также это хорошая опция для визуального удлинения силуэта и балансировки более объемных бедер.

Пуховик к середине бедра

Пуховики к середине бедра также сбалансируют объемные бедра. А еще они теплые и практичные!

Пуховик с поясом

Пуховики с поясом будут акцентировать талию и делать силуэт более утонченным. Прекрасный выбор для сочетаний с юбками или платьями.

Длинный пуховик

Длинный пуховик, вопреки расхожему мнению, менее практичен. Лучше рассмотреть его, прежде всего, молодым мамам.

Фигурный стежок

Фигурный стежок на пуховиках мгновенно сделает ваш лук незаурядным. Это могут быть зигзаги, волны или целые принты из стежков.

Виниловый пуховик

Виниловые пуховики практичны для нашего климата, где зимой чуть ли не каждый день дождит или снежит. А также прибавляют драматической нотки.

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