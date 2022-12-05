Угги, ботинки и не только: топ-5 пар обуви, в которых вы будете самой стильной этой зимой (фото)

На холодное время года можно подобрать и теплую, и красивую пару сапог

В зимнем сезоне важно не только найти практичную и стильную верхнюю одежду, а и определиться с выбором обуви. Ботинки или сапоги станут частью едва ли не каждого лука в холодное время года. Чтобы выглядеть стильно, обратите внимание на несколько трендов.

Выбор моделей на зиму приятно впечатляет. Это могут быть как базовые ботинки, так и уютные угги. О том, какая обувь на пике тенденций зимой 2022-2023 года, подробнее рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем Instagram-блоге.

Тренды обуви зимой 2023:

Combat boots — армейские ботинки. Очень удобные, поэтому неудивительно почему они так полюбились модницам.

— армейские ботинки. Очень удобные, поэтому неудивительно почему они так полюбились модницам. Сапоги слаучи (гармошка). Идеально подойдут девушкам, которые хотели бы скрыть объемы в районе лодыжек. Великолепно сочетаются с образом тотал деним, что гармонирует с модной нынче эстетикой 90-х.

(гармошка). Идеально подойдут девушкам, которые хотели бы скрыть объемы в районе лодыжек. Великолепно сочетаются с образом тотал деним, что гармонирует с модной нынче эстетикой 90-х. Блестящая обувь. А вот это уже привет из 00-х. Самое главное — не перегружайте образ, призвала стилистка.

А вот это уже привет из 00-х. Самое главное — не перегружайте образ, призвала стилистка. Квадратный мыс. Хорошо будет смотреться с брючными костюмами, джинсами.

Хорошо будет смотреться с брючными костюмами, джинсами. Угги, а именно мини-угги на платформе. Многим звездам этот тренд успел полюбиться, так что смело сочетайте угги не только в спортивном стиле, но и в романтическом.

Универсальные и базовые ботинки

Блеск и металлик остаются в топе тенденций

Квадратный мыс снова в моде

Так называемая гармошка - новый тренд

Угги в таком фасоне сейчас самые модные

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить ультрамодные короткие угги. А также мы писали, под какую одежду подойдет белая пара обуви в зимнем модном сезоне.