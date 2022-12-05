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Антинаряды на Новый год-2023: неудачные образы, которых следует избегать (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Антитренды нарядов на новогоднюю ночь для девушек Новость обновлена 05 декабря 2022, 12:43
Антитренды нарядов на новогоднюю ночь для девушек. Фото pixabay.com

Это платья и наряды давно уже себя изжили

При выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ, поскольку некоторые вещи уже давно вышли из моды.

Стилист Ирина рассказала в Инстаграме об антитрендах, которые точно не стоит покупать себе на предстоящие праздники. Даже если вещь продается в магазине в "новой" коллекции, это не означает, что она актуальна. Морально она может быть давно устаревшей.

Мимо чего следует проходить в магазинах не оглядываясь, показано на фото с подборками неудачных нарядов на Новый год-2023.

платье на новый год 2023
Немодные новогодние наряды
платье на новый год 2023
Немодные новогодние наряды
платье на новый год 2023
Немодные новогодние наряды
костюм на новый год 2023
Немодные новогодние наряды

Добавим, что новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений. Ранее "Телеграф" писал об эффектных деталях, которыми точно захочется украсить свой образ в новогоднюю ночь.

Теги:
#Мода #Новый год #Платья #Антитренды