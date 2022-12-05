Антинаряды на Новый год-2023: неудачные образы, которых следует избегать (фото)

Это платья и наряды давно уже себя изжили

При выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ, поскольку некоторые вещи уже давно вышли из моды.

Стилист Ирина рассказала в Инстаграме об антитрендах, которые точно не стоит покупать себе на предстоящие праздники. Даже если вещь продается в магазине в "новой" коллекции, это не означает, что она актуальна. Морально она может быть давно устаревшей.

Мимо чего следует проходить в магазинах не оглядываясь, показано на фото с подборками неудачных нарядов на Новый год-2023.

Немодные новогодние наряды

Немодные новогодние наряды

Немодные новогодние наряды

Немодные новогодние наряды

Добавим, что новогодний образ всегда можно обыграть, причем не только с помощью украшений. Ранее "Телеграф" писал об эффектных деталях, которыми точно захочется украсить свой образ в новогоднюю ночь.