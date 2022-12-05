В чем встречать Новый год: цвета, которые задобрят символ года

В новом году розовый будет символизировать деньги и богатство

Новый год наступит уже через три недели, а это значит, что самое время подумать, в чем мы будем его встречать. Следующий год станет годом Черного Водяного Кролика, поэтому в первую очередь нужно подумать, что придется по вкусу символу наступающего года и выбрать это, чтобы он был к нам благосклонен.

Специалисты по фэн-шуй рассказали, какие цвета лучше выбрать для празднования, пишет Yearly Horoscope. Они обещают деньги, любовь и здоровье в грядущий год синего (черного) водяного кролика.

В каких цветах встречать Новый год

Розовый

В новом году розовый будет символизировать деньги и богатство. Это главный благоприятный цвет года и более мягкий вариант красного, который также оказывает успокаивающее влияние на психику и настраивает на романтический лад. Тем, кто хочет иметь в будущем году финансовое благополучие и удачу, советуют не только одеться в розовое на праздник – аксессуаром-талисманом на весь период станет розовый кошелек. К слову, это хорошая идея для подарка.

Красный

Более насыщенный вариант розового, страстный красный рекомендовано выбирать тем, кто мечтает встретить свою любовь. Этот цвет увеличит уровень жизненной энергии, поможет превратить мысли в действия, а действия – в воплощенные мечты. Впрочем, слишком много красного может навредить, ведь это очень активный цвет. Носить его желательно под одеждой, поближе к телу, поэтому на будущий год символом удачи в любви может стать красное белье.

Зеленый

Это цвет тех, кто хочет в будущем укрепить свое здоровье и повысить уровень активности. По фэн-шуй, его лучше размещать в юго-восточной части дома. Это могут быть свечи, если у вас там спальня или гостиная, полотенца и другой текстиль в кухне или ванной – не ограничивайте свою фантазию в выборе аксессуаров соответствующего цвета. Также рекомендуется носить на теле украшения с зелеными камнями, к примеру, нефритом.

Синий

Тем, кто стремится к переменам к лучшему, строит большие планы и хочет достижения целей, рекомендовано встречать праздник в синем. Этот цвет активизирует интеллект и интуицию, вдохновит позитивные мысли и продуктивное общение. Именно поэтому эксперты советуют в будущем году носить хорошо видимые синие аксессуары – платки, галстуки, украшения, использовать этот цвет в макияже.

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