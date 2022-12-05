Как подобрать сумку к пуховику: стилист дала три важных совета (фото)

Чтобы зимний образ был стильным, важно уметь комбинировать одежду с аксессуарами

Этой зимой у модниц есть огромный выбор трендовых сумок, однако важно не просто купить модную вещь, а уметь вписывать в свой гардероб. На протяжении всего сезона в каждом вашем луке будет присутствовать верхняя одежда. Так что подбирая сумку, комбинируйте ее с пуховиком.

О том, как сочетать зимой 2022-2023 пуховик с сумкой, рассказала одесская стилистка Татьяна Голота в своем Instagram-блоге. По ее словам, есть по меньшей мере три важных правила, которые касаются этого вопроса. Освойте их – и будете самой стильной в зимнее время года.

Так какая сумка подходит под пуховик? Основа зимних образов – это длинные пуховики, отмечает стилистка, однако есть возможность повысить градус стиля в вашем луке. Во-первых, Голота советует делать акцент на аксессуарах. А во-вторых, выбирать внимательно обувь и сумки.

Есть три правила сочетания пуховика и сумки:

Если пуховик и обувь спортивная – то и сумку добавляйте мягкой формы.

А если к пуховику добавить кэжуал (челси или берцы на шнуровке, например) или что-то классическое (ботильоны с острым носком или ботинки-трубы), то в этом случае выбираем структурированную сумку, с четкими сторонами.

Можно перейти на более высокий уровень и подбирать сумку, на которой есть схожие элементы, детали, принт в одежде.

Обращайте внимание на цвета и фактуры

Сумка четкой формы - акцент образа

Расслабленный образ, поэтому сумка - мягкой формы

Сумка - базовая вещь гардероба

Если обули классическую обувь, то и сумка нужна соответствующая

А-ля спорт-кэжуал требует подходящей сумки

Если обувь не спортивная, то выбирайте сумку с четкими линиями

Комфортный зимний образ, сумка - весьма вместительна

Ранее "Телеграф" рассказывал, что составляя зимний образ нужно уделить внимание обуви, мы писали о самых модных парах в этом сезоне. Также не забудьте выбрать актуальный головной убор, и это может быть не только шапка.