Как выбрать самый трендовый шарф этой зимы: советы стилиста, которые помогут каждой женщине (фото)

Шарф – это прекрасный вариант дополнить верхнюю одежду цветом, акцентом

Цветной шарф в тренде – это очень простой прием, как разбавить свои привычные образы, немного прибавив красок. Образы заиграют по-новому, более современно и трендово, главное выбрать правильный вариант шарфа.

А еще, отмечает персональный шоппер Ирина (lookbyirinka), цветные шарфы – это тот тренд, который может позволить себе любая женщина, девушка независимо от возраста или веса.

"Единственное правило, которое дам при выборе шарфа – это то, что, если это зима и у вас теплый пуховик и зимняя обувь, то и шарф должен быть объемным, теплым (состав ткани на ваш вкус). А если это осень, или если вы проживаете в более теплых странах, где зимы не суровые, где вы можете проходить зиму в высоких кроссовках, тогда и шарф стоит выбирать более тонкой вязки, меньшую в объемах и т.д.", — рекомендует стилист.

Всегда должна быть гармония между верхней одеждой, обувью, шарфом и сумкой, от этого зависит вид вашего образа.

Как стильно носить цветной шарф

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов этого сезона являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.