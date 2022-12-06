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Как выбрать самый трендовый шарф этой зимы: советы стилиста, которые помогут каждой женщине (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тренд зимы-2023 – цветной шарф Новость обновлена 06 декабря 2022, 07:32
Тренд зимы-2023 – цветной шарф. Фото instagram.com/lookbyirinka

Шарф – это прекрасный вариант дополнить верхнюю одежду цветом, акцентом

Цветной шарф в тренде – это очень простой прием, как разбавить свои привычные образы, немного прибавив красок. Образы заиграют по-новому, более современно и трендово, главное выбрать правильный вариант шарфа.

А еще, отмечает персональный шоппер Ирина (lookbyirinka), цветные шарфы – это тот тренд, который может позволить себе любая женщина, девушка независимо от возраста или веса.

"Единственное правило, которое дам при выборе шарфа – это то, что, если это зима и у вас теплый пуховик и зимняя обувь, то и шарф должен быть объемным, теплым (состав ткани на ваш вкус). А если это осень, или если вы проживаете в более теплых странах, где зимы не суровые, где вы можете проходить зиму в высоких кроссовках, тогда и шарф стоит выбирать более тонкой вязки, меньшую в объемах и т.д.", — рекомендует стилист.

Всегда должна быть гармония между верхней одеждой, обувью, шарфом и сумкой, от этого зависит вид вашего образа.

Как стильно носить цветной шарф

длинный шарф
зеленый шарф
красный шарф
синий шарф
цветной шарф
шарф в клеточку цветной

Ранее "Телеграф" писал, что одним из главных трендов этого сезона являются съемные капюшоны. Они появились совсем недавно, но уже стали очень популярным аксессуаром.

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