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Атлас, жемчуг и пайетки: тренды праздничной моды, без которых невозможен ваш образ на Новый год 2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Новогодний наряд важен для каждой девушки Новость обновлена 06 декабря 2022, 15:15
Новогодний наряд важен для каждой девушки. Фото fashiontrendsetter.com

Можно подобрать лук так, чтобы он был уместен на любой праздничной вечеринке

Выбор образа на рождественские и новогодние праздники – непростая задача. Важно не только учесть, в каких цветах встречать Новый год 2023, чтобы задобрить символ года Кролика. Хочется подобрать наряд, чтобы он подходил на разные праздничные мероприятия, от домашнего ужина до корпоратива и вечеринки.

Стилисты советуют обратить внимание на трендовые тенденции праздничный моды, это поможет составить стильный лук на Новый год 2023. Также стоит помнить о деталях – всевозможных аксессуарах и украшениях, пишет издание popsugar.

Вы можете подобрать праздничный наряд, который подойдет для любого выхода в свет. Самое главное, не бояться выглядеть ярко и эффектно, добавлять в лук блестящие элементы и интересные акценты. К примеру, среди трендов этого года атлас – этот материал сочетает в себе праздничность и изысканность, так что подойдет и для домашней вечеринки, и для встречи с коллегами. Конечно же, не обойтись в новогоднюю ночь без пайеток. Актуальна как длина мини, так и миди.

Белое платье мини
Мини - хороший выбор
Платье с пайетками на Новый год
Пайетки - тренд Нового года
Красное платье
Настоящее праздничное платье, яркое и эффектное
Черное платье макси на бретелях
А-ля платье-комбинация, но более уютное

Также не забудьте выбрать праздничные аксессуары. Ведь всего одно украшение способно сделать ваш внешний вид торжественным и нарядным. Это может быть жемчужный обруч на голову или украшенные камнями серьги, например.

Обруч с жемчугом на голову
Утонченный аксесуар
Серьги-бабочки с камнями
Милые серьги-бабочки

Ранее "Телеграф" рассказывал об антинарядах на Новый год 2023, которые будут вас старить и укажут на безвкусицу.

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