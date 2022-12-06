Атлас, жемчуг и пайетки: тренды праздничной моды, без которых невозможен ваш образ на Новый год 2023 (фото)

Можно подобрать лук так, чтобы он был уместен на любой праздничной вечеринке

Выбор образа на рождественские и новогодние праздники – непростая задача. Важно не только учесть, в каких цветах встречать Новый год 2023, чтобы задобрить символ года Кролика. Хочется подобрать наряд, чтобы он подходил на разные праздничные мероприятия, от домашнего ужина до корпоратива и вечеринки.

Стилисты советуют обратить внимание на трендовые тенденции праздничный моды, это поможет составить стильный лук на Новый год 2023. Также стоит помнить о деталях – всевозможных аксессуарах и украшениях, пишет издание popsugar.

Вы можете подобрать праздничный наряд, который подойдет для любого выхода в свет. Самое главное, не бояться выглядеть ярко и эффектно, добавлять в лук блестящие элементы и интересные акценты. К примеру, среди трендов этого года атлас – этот материал сочетает в себе праздничность и изысканность, так что подойдет и для домашней вечеринки, и для встречи с коллегами. Конечно же, не обойтись в новогоднюю ночь без пайеток. Актуальна как длина мини, так и миди.

Мини - хороший выбор

Пайетки - тренд Нового года

Настоящее праздничное платье, яркое и эффектное

А-ля платье-комбинация, но более уютное

Также не забудьте выбрать праздничные аксессуары. Ведь всего одно украшение способно сделать ваш внешний вид торжественным и нарядным. Это может быть жемчужный обруч на голову или украшенные камнями серьги, например.

Утонченный аксесуар

Милые серьги-бабочки

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