Пуховик – король зимнего сезона: как выбрать стильную и теплую модель (фото)
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Выбору верхней одежде в холодное время года нужно уделить особое внимание
С наступлением холодов любой наш образ на улицу состоит из верхней одежды и теплой пары обуви. Как бы вы не любили пальто или шубы, самый практичный вариант утеплиться – пуховик. В этом сезоне многообразие фасонов приятно радует.
Как выбрать пуховик зимой 2022-2023, чтобы он не только грел, а и был в тренде? Ответ на этот вопрос дает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. Есть несколько нюансов, которые помогут вам найти актуальный пуховик.
Так, стилистка выделяет несколько важных правил при выборе пуховика в этом сезоне:
- Лучше покупать лаконичные минималистичные модели, но с достаточным объемом.
- Актуальной длиной являются укороченные (почти до талии) модели, до середины бедер (прямые или с поясом) и длины миди прямого кроя, где также может быть пояс.
Есть и ряд нюансов, о которых стоит не забывать при составлении лука с пуховиком этой зимой, а именно:
- Укороченные модели лучше всего сочетаются с широкими палаццо, платьями и макси юбками.
- Средняя длина хорошо смотрится со спортивными джогерами, укороченными джинсами и платьями мини и миди.
- Длинные пуховики обычно самые универсальные. Их можно сочетать с разной длиной и обувью на каблуке и без.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только выбрать модную верхнюю одежду, а и научиться ее сочетать с остальными элементами образа. Есть несколько правил комбинирования пуховика с сумкой.