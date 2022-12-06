Пуховик – король зимнего сезона: как выбрать стильную и теплую модель (фото)

Выбору верхней одежде в холодное время года нужно уделить особое внимание

С наступлением холодов любой наш образ на улицу состоит из верхней одежды и теплой пары обуви. Как бы вы не любили пальто или шубы, самый практичный вариант утеплиться – пуховик. В этом сезоне многообразие фасонов приятно радует.

Как выбрать пуховик зимой 2022-2023, чтобы он не только грел, а и был в тренде? Ответ на этот вопрос дает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. Есть несколько нюансов, которые помогут вам найти актуальный пуховик.

Так, стилистка выделяет несколько важных правил при выборе пуховика в этом сезоне:

Лучше покупать лаконичные минималистичные модели, но с достаточным объемом.

Актуальной длиной являются укороченные (почти до талии) модели, до середины бедер (прямые или с поясом) и длины миди прямого кроя, где также может быть пояс.

Есть и ряд нюансов, о которых стоит не забывать при составлении лука с пуховиком этой зимой, а именно:

Укороченные модели лучше всего сочетаются с широкими палаццо, платьями и макси юбками.

лучше всего сочетаются с широкими палаццо, платьями и макси юбками. Средняя длина хорошо смотрится со спортивными джогерами, укороченными джинсами и платьями мини и миди.

хорошо смотрится со спортивными джогерами, укороченными джинсами и платьями мини и миди. Длинные пуховики обычно самые универсальные. Их можно сочетать с разной длиной и обувью на каблуке и без.

Длина макси наиболее универсальна

Яркий пуховик добавит настроения даже в хмурую погоду

Черный пуховик - база

Укороченный пуховик - тренд

Пояс подчеркнет талию

Модный оттенок в этом сезоне

Укороченная куртка отлично дополнит длинное платье

Пояс делает силуэт более изящным

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только выбрать модную верхнюю одежду, а и научиться ее сочетать с остальными элементами образа. Есть несколько правил комбинирования пуховика с сумкой.