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Пуховик – король зимнего сезона: как выбрать стильную и теплую модель (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Актуальный пуховик сделает любой ваш образ стильным Новость обновлена 06 декабря 2022, 22:08
Актуальный пуховик сделает любой ваш образ стильным. Фото dress-mag.com

Выбору верхней одежде в холодное время года нужно уделить особое внимание

С наступлением холодов любой наш образ на улицу состоит из верхней одежды и теплой пары обуви. Как бы вы не любили пальто или шубы, самый практичный вариант утеплиться – пуховик. В этом сезоне многообразие фасонов приятно радует.

Как выбрать пуховик зимой 2022-2023, чтобы он не только грел, а и был в тренде? Ответ на этот вопрос дает украинская стилистка Ната Москаленко в своем блоге в Instagram. Есть несколько нюансов, которые помогут вам найти актуальный пуховик.

Так, стилистка выделяет несколько важных правил при выборе пуховика в этом сезоне:

  • Лучше покупать лаконичные минималистичные модели, но с достаточным объемом.
  • Актуальной длиной являются укороченные (почти до талии) модели, до середины бедер (прямые или с поясом) и длины миди прямого кроя, где также может быть пояс.

Есть и ряд нюансов, о которых стоит не забывать при составлении лука с пуховиком этой зимой, а именно:

  • Укороченные модели лучше всего сочетаются с широкими палаццо, платьями и макси юбками.
  • Средняя длина хорошо смотрится со спортивными джогерами, укороченными джинсами и платьями мини и миди.
  • Длинные пуховики обычно самые универсальные. Их можно сочетать с разной длиной и обувью на каблуке и без.
Белый длинный пуховик
Длина макси наиболее универсальна
Образ с оранжевым пуховиком
Яркий пуховик добавит настроения даже в хмурую погоду
Образ с черным пуховиком
Черный пуховик - база
Укороченный пуховик
Укороченный пуховик - тренд
Образ с коротким пуховиком с поясом
Пояс подчеркнет талию
Длинный пуховик зеленого цвета
Модный оттенок в этом сезоне
Образ с укороченным пуховиком
Укороченная куртка отлично дополнит длинное платье
Образ с черным пуховиком с поясом
Пояс делает силуэт более изящным

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно не только выбрать модную верхнюю одежду, а и научиться ее сочетать с остальными элементами образа. Есть несколько правил комбинирования пуховика с сумкой.

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#Мода #Пуховики #Пуховик