Что присмотреть для встречи Нового года-2023: идеи нарядов, которые сделают вас сногсшибательной (фото)

Позвольте себе яркий наряд в новогоднюю ночь

А вы уже присмотрели наряд на Новый год-2023?

Кстати, именно на Новый год наши женщины чаще всего покупают себе обновки, даже если в остальное время очень сдержанны и экономят на себе, отмечает стилист Татьяна Белявина. Экономия — это хорошо, но только тогда, когда в правильном русле, а не так, как любят у нас, что себе в последнюю очередь.

Можно просто выбрать себе обновку, а потом носить ее в обычной жизни. А можно пуститься во все тяжкие и позволить себе яркий наряд, почему бы и нет? Особенно, если вы так никогда не делали.

В чем встретить Новый год-2023 — стильные варианты нарядов на праздник

Девушка в красном

Девушка в блеске

Бахрома

Девушка в белом

Девушка в костюме

Яркий образ

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.