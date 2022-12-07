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Что присмотреть для встречи Нового года-2023: идеи нарядов, которые сделают вас сногсшибательной (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что надеть на Новый год 2023 - советы стилиста Новость обновлена 07 декабря 2022, 07:36
Что надеть на Новый год 2023 - советы стилиста. Фото pexels.com

Позвольте себе яркий наряд в новогоднюю ночь

А вы уже присмотрели наряд на Новый год-2023?

Кстати, именно на Новый год наши женщины чаще всего покупают себе обновки, даже если в остальное время очень сдержанны и экономят на себе, отмечает стилист Татьяна Белявина. Экономия — это хорошо, но только тогда, когда в правильном русле, а не так, как любят у нас, что себе в последнюю очередь.

Можно просто выбрать себе обновку, а потом носить ее в обычной жизни. А можно пуститься во все тяжкие и позволить себе яркий наряд, почему бы и нет? Особенно, если вы так никогда не делали.

В чем встретить Новый год-2023 — стильные варианты нарядов на праздник

красное платье
Девушка в красном
блестящие платья с блеском
Девушка в блеске
Бахрома платье
Бахрома
белое платье
Девушка в белом
Девушка в костюме
Девушка в костюме
яркие цветные костюмы
Яркий образ

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.

Теги:
#Мода #Новый год