Сезонные сумки: тренды аксессуара, которые идеально подходят для зимних образов (фото)
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Главная задача таких сумок - это интересно разбавить повседневный комплект зимой
Почему бы зимой не пуститься во все тяжкие и не взять себе сумку, которая будет хороша только в холодный период?
Есть такой вид сезонных сумок, заявляет стилист Татьяна Белявина. По ее словам, летом — это плетеные, а зимой — с мехом.
Задача каждой сумки — не жить в гардеробе годами, а побаловать вас своим присутствием сезон, два. Поэтому такие сумки не должны стоить дорого. Зато с такими аксессуарами можно интересно разбавить зимние комплекты, создать контраст фактур.
Сумки с коротким и длинным мехом
Да, не очень практично, но задача не в этом. Зато как интересно будет смотреться такая сумка на фоне пуховика. Здорово, когда такая утилитарная вещь, как пуховик облагораживается мехом, шерстяными шарфами и шапками. Опять же контраст фактур получается.
Сумки замшевые и замшевые с мехом
Замша тоже из благородных материалов. Можно выбрать себе и такую "подружку". Очень здорово смотрится сочетание меха и замши, уже заложенное в сумке. Одна такая может "сделать" вам комплект.
Дутые и стеганые сумки
Это сумки из плащевки и похожих современных материалов. Они дутые, то есть пухлые. Любая мягкость, пухлость добавляет это все фигуре. Если для вас — это критично, то выбирайте стеганые варианты. Дутые сумки могут быть любых форм и размеров, от шоперов до хобо.
Джинсовые сумки
Не самый зимний вариант, но для разнообразия почему бы и нет.
Что еще важно помнить?
В моде недавно были микро-сумки, сейчас все повернулось на 180 градусов и в моде огромные сумки. Но даже в этом случае сумка:
- не должна быть непропорциональной вашей фигуре. Маленькие сумки хорошо смотрятся летом, а зимой для таких сумок у нас слишком объемная верхняя одежда.
- не должна быть похожей на баул, если она большая.
Ваши сумки, точно также, как и одежда, должны быть разнообразными по цвету, фактуре, размеру. И каждая должна подходить к большинству ваших комплектов.
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