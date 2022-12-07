Сезонные сумки: тренды аксессуара, которые идеально подходят для зимних образов (фото)

Главная задача таких сумок - это интересно разбавить повседневный комплект зимой

Почему бы зимой не пуститься во все тяжкие и не взять себе сумку, которая будет хороша только в холодный период?

Есть такой вид сезонных сумок, заявляет стилист Татьяна Белявина. По ее словам, летом — это плетеные, а зимой — с мехом.

Задача каждой сумки — не жить в гардеробе годами, а побаловать вас своим присутствием сезон, два. Поэтому такие сумки не должны стоить дорого. Зато с такими аксессуарами можно интересно разбавить зимние комплекты, создать контраст фактур.

Сумки с коротким и длинным мехом

Да, не очень практично, но задача не в этом. Зато как интересно будет смотреться такая сумка на фоне пуховика. Здорово, когда такая утилитарная вещь, как пуховик облагораживается мехом, шерстяными шарфами и шапками. Опять же контраст фактур получается.

Сумки замшевые и замшевые с мехом

Замша тоже из благородных материалов. Можно выбрать себе и такую "подружку". Очень здорово смотрится сочетание меха и замши, уже заложенное в сумке. Одна такая может "сделать" вам комплект.

Дутые и стеганые сумки

Это сумки из плащевки и похожих современных материалов. Они дутые, то есть пухлые. Любая мягкость, пухлость добавляет это все фигуре. Если для вас — это критично, то выбирайте стеганые варианты. Дутые сумки могут быть любых форм и размеров, от шоперов до хобо.

Джинсовые сумки

Не самый зимний вариант, но для разнообразия почему бы и нет.

Что еще важно помнить?

В моде недавно были микро-сумки, сейчас все повернулось на 180 градусов и в моде огромные сумки. Но даже в этом случае сумка:

не должна быть непропорциональной вашей фигуре. Маленькие сумки хорошо смотрятся летом, а зимой для таких сумок у нас слишком объемная верхняя одежда.

не должна быть похожей на баул, если она большая.

Ваши сумки, точно также, как и одежда, должны быть разнообразными по цвету, фактуре, размеру. И каждая должна подходить к большинству ваших комплектов.

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