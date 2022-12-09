Тонкие стрелки и макияж "без бровей": топ главных трендов мейк-апа этой зимы (фото)

Этой зимой в тренде как яркий и броский макияж, так и более нюдовые варианты

С наступлением холодов у многих пропадает желание экспериментировать с макияжем, однако полностью отказываться от использования косметики зимой не стоит. Тем более, что во многих бьюти-средствах есть полезные компоненты, необходимые для сохранения красоты и здоровья кожи.

Но сегодня не об этом, а о том, какой макияж особенно актуален этой зимой. В сезоне 2022/2023 стилисты оказались более щедрыми и выделили аж 9 трендов стильного мейк-апа.

Тренды зимнего макияжа 2022/2023

Тонкие стрелки на глазах — такой макияж зрительно увеличивают глаза, делая взгляд более привлекательным. Рисовать стрелки можно как базовым карандашом, так и подводом или лайнером. Главное, чтобы кончик стрелки был достаточно тонким и немного уходил вверх.

Влажный блеск на губах — один из главных бьюти-трендов, вернувшихся с 90-х. Для такого эффекта используют блески для губ с плотной текстурой.

Макияж губ с эффектом омбре. Создать его можно даже самостоятельно. Для этого нужно: слегка затонировать губы консилером, чтобы сделать цвет их равномерным; обвести губы мягким карандашом и растушевать его, чтобы сгладить линию контура; придать губам основной оттенок с помощью помады; кисточкой растушевать макияж губ, чтобы создать между цветами плавный переход.

Макияж в бордовых оттенках — он хорошо сочетается с бежевым, серым и черным цветами, которые используются для создания базового демисезонного гардероба. Можно использовать как минималистичный макияж с использованием насыщенной бордовой помады, так и более яркий, с бордовыми тенями.

Невидимый макияж или "макияж без макияжа" – еще один бьюти-тренд, которым не стоит пренебрегать. Чтобы создать такой мейк-ап, нужно использовать продукты с нежными натуральными оттенками.

Голубые тени — надолго забытые с начала нулевых, они снова стали популярными. Дополнить макияж с голубыми тенями можно либо базовыми, либо более необычными стрелками.

Макияж без бровей — чтобы его создать, необязательно сбривать свои брови. Достаточно осветить их или нанести на них светлый тональный крем или консилер тонкой щеточкой. Особенно эффектно макияж без бровей смотрится в сочетании с необычными стрелками и яркими губами.

Градиентный макияж глаз — можно использовать как матовые, так и перламутровые тени.

Природный румянец — этой зимой будет популярен натуральный макияж с розовым румянцем, придающий лицу здоровое сияние и блеск.

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