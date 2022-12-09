Юбки, в которых будет тепло: восемь моделей, которые подходят и для праздничных случаев (фото)
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Обратите внимание на джинсовые или кожаные юбки
Юбки зимой носить не всегда просто, поскольку холодно и сочетать труднее, чем брюки или джинсы. Поэтому многие предпочитают отказываться от юбок в холодный сезон. Однако есть варианты, в которых будет тепло, а также подойдут для праздничных образов!
Стилист Татьяна Белявина назвала тренды теплых юбок, и рассказала как с их помощью разнообразить свой зимний гардероб.
Стеганные юбки
А почему бы и нет для разнообразия? Куртки стеганные есть, можно сумку прикупить стеганную, а можно юбку! Стежка может быть любой и в разных направлениях, но помним, чем мельче, тем меньше такая юбка добавляет объем.
Стеганные мини-юбки
Мини в моде давно. А стеганная юбка-мини будет отлично сочетаться с грубыми ботинками.
Кожаные юбки
Это уже само собой разумеющееся!
Джинсовые юбки
Но здесь берем не классическую джинсу в синем цвете, а лучше белую, черную или вообще — цветную. Остальное оставьте для лета.
Трикотажные юбки
Сложные варианты, особенно, если трикотаж взять тонкий и в обтяжку. Если такая юбка будет свободнее, то выделять всякие неровности у фигуры она не будет. Если все же выделяет, то наденьте плотный подъюбник. Он еще убережет трикотаж от вытягивания в ненужных, но стратегически важных местах.
Замшевые юбки
Не всем подходят, может быть сложно сочетать. Так как редко сейчас используются, то можно выделиться тем, что есть не у всех.
Твидовые мини-юбки
Уже с нами давно. Носим с плотными колготками/леггинсами и грубыми ботинками или сапогами, а еще лучше с ботфортами.
Шерстяные юбки в клетку
Сложные, поскольку стоит ошибиться с принтом, как будут выглядеть, как устаревший бабушкин вариант. Берите асимметричный крой, он вытянет не тот принт.
Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.