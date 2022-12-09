Юбки, в которых будет тепло: восемь моделей, которые подходят и для праздничных случаев (фото)

Обратите внимание на джинсовые или кожаные юбки

Юбки зимой носить не всегда просто, поскольку холодно и сочетать труднее, чем брюки или джинсы. Поэтому многие предпочитают отказываться от юбок в холодный сезон. Однако есть варианты, в которых будет тепло, а также подойдут для праздничных образов!

Стилист Татьяна Белявина назвала тренды теплых юбок, и рассказала как с их помощью разнообразить свой зимний гардероб.

Стеганные юбки

А почему бы и нет для разнообразия? Куртки стеганные есть, можно сумку прикупить стеганную, а можно юбку! Стежка может быть любой и в разных направлениях, но помним, чем мельче, тем меньше такая юбка добавляет объем.

Стеганные мини-юбки

Мини в моде давно. А стеганная юбка-мини будет отлично сочетаться с грубыми ботинками.

Кожаные юбки

Это уже само собой разумеющееся!

Джинсовые юбки

Но здесь берем не классическую джинсу в синем цвете, а лучше белую, черную или вообще — цветную. Остальное оставьте для лета.

Трикотажные юбки

Сложные варианты, особенно, если трикотаж взять тонкий и в обтяжку. Если такая юбка будет свободнее, то выделять всякие неровности у фигуры она не будет. Если все же выделяет, то наденьте плотный подъюбник. Он еще убережет трикотаж от вытягивания в ненужных, но стратегически важных местах.

Замшевые юбки

Не всем подходят, может быть сложно сочетать. Так как редко сейчас используются, то можно выделиться тем, что есть не у всех.

Твидовые мини-юбки

Уже с нами давно. Носим с плотными колготками/леггинсами и грубыми ботинками или сапогами, а еще лучше с ботфортами.

Шерстяные юбки в клетку

Сложные, поскольку стоит ошибиться с принтом, как будут выглядеть, как устаревший бабушкин вариант. Берите асимметричный крой, он вытянет не тот принт.

Отметим, что дизайнеры уже вовсю внедряют свои идеи и привносят в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.