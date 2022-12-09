Одеться тепло, но не выглядеть как капуста: пять формул стройного силуэта зимой (фото)

Стилист раскрыла нюансы формирования теплого, но красивого зимнего лука

Зимой хочется надеть на себя все самые теплые вещи, даже если выходишь на улицу в практичном трендовом пуховике. Однако иногда эти попытки утеплиться делают вас похожей на капусту. Чтобы создать не только удобный, а и стильный многослойный образ, нужно помнить о нескольких нюансах.

Как выглядеть зимой 2022-2023 стильно и при этом не мерзнуть, рассказывает стилистка Яна Шебельская (shebelska) в Instagram. Стоит обратить внимание по меньшей мере на пять формул стройного силуэта в этом сезоне.

По словам стилистки, при создании зимнего лука есть возможность немного "вытянуть" силуэт с помощью понятных стилистических уловок. Вот пять способов выглядеть стройнее даже в лютый мороз:

Монохромное сочетание – любое соединение вещей и аксессуаров в оттенках одного цвета.

Очень длинный шарф + длинное пальто и шуба.

Ботфорты + юбка, шорты или платье.

Чулки, колготки или брюки в сочетании с обувью такого же цвета.

Брюки в пол + каблук или платформа.

Цветовой нюанс удлинит силуэт

Ботфорты - отличная пара обуви для стильных зимних образов

Брюки в пол тоже добавят роста

Не забывайте о стильных шарфах

Монохром - прекрасный стилистический прием

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.