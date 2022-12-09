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Одеться тепло, но не выглядеть как капуста: пять формул стройного силуэта зимой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Стильный многослойный образ не каждая умеет создать
Стильный многослойный образ не каждая умеет создать. Фото shutterstock.com

Стилист раскрыла нюансы формирования теплого, но красивого зимнего лука

Зимой хочется надеть на себя все самые теплые вещи, даже если выходишь на улицу в практичном трендовом пуховике. Однако иногда эти попытки утеплиться делают вас похожей на капусту. Чтобы создать не только удобный, а и стильный многослойный образ, нужно помнить о нескольких нюансах.

Как выглядеть зимой 2022-2023 стильно и при этом не мерзнуть, рассказывает стилистка Яна Шебельская (shebelska) в Instagram. Стоит обратить внимание по меньшей мере на пять формул стройного силуэта в этом сезоне.

По словам стилистки, при создании зимнего лука есть возможность немного "вытянуть" силуэт с помощью понятных стилистических уловок. Вот пять способов выглядеть стройнее даже в лютый мороз:

  • Монохромное сочетание – любое соединение вещей и аксессуаров в оттенках одного цвета.
  • Очень длинный шарф + длинное пальто и шуба.
  • Ботфорты + юбка, шорты или платье.
  • Чулки, колготки или брюки в сочетании с обувью такого же цвета.
  • Брюки в пол + каблук или платформа.
Модные зимние образы
Цветовой нюанс удлинит силуэт
Стильные зимние образы с ботфортами
Ботфорты - отличная пара обуви для стильных зимних образов
Стильные зимние образ с брюками в пол
Брюки в пол тоже добавят роста
Стильные зимние образы с шарфами
Не забывайте о стильных шарфах
Стильные монохромные образы зимой
Монохром - прекрасный стилистический прием

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи должны быть в зимнем гардеробе у модниц в этом сезоне. А также мы писали, какая обувь в моде зимой 2022-2023 и как выбрать стильную и многофункциональную пару.

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#Мода #Тренды