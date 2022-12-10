Забудьте о "классических" снежинках: топ-3 маникюра на Новый год, которые смотрятся блестяще (фото)
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Стилисты советуют обратить внимание на блестящие дизайны ногтей
Новый год все ближе и ближе, а это значит, что пора продумывать свой праздничных образ, и желательно делать это до мелочей. Первое, конечно, что нужно сделать — это выбрать праздничное платье, в котором вы будете блистать в новогоднюю ночь, а уже после идут завершающие детали — прическа и конечно же маникюр.
Стилист Майя Кривобокова на своей странице в Инстаграм отметила, что Новый год 2023 однозначно будет очень блестящий, однако в дизайне ногтей не стоит выбирать излишне яркие и вопиющие дизайны, и лучше остановиться на чем-то более элегантном.
Топ-3 главных тренда новогоднего маникюра
- Хромированный — роскошные варианты дизайна смотрятся в серебре и золоте. Также можно создать праздничный френч, объединяя эти два цвета.
- Нюдовые ногти с nail-инкрустацией — стразы, жемчуг и другие украшения также помогут создать wow-эффект.
- Классический красный — смотрится очень элегантно и дорого. Также можно разнообразить его золотым декором или нюдом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой наряд подойдет для празднования Нового года. Это может быть не только платье, а и элегантные костюмы и комплекты. Праздничный лук можно подобрать такой, чтобы пригодился не только на новогоднюю вечеринку, а и для будущих торжественных событий.