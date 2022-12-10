Тренды макияжа на 2023-й, которые пора "внедрить" в новогодний образ (фото)

В следующем году актуальными будут высветленные брови и готические мотивы

Мы продолжаем рассказывать о бьюти-трендах наступающего 2023-ого, которые можно уже воплотить на Новый год. В этом материале говорим об актуальном макияже.

Нет никаких категоричных установок, что именно так и следует краситься, отмечает стилист Екатерина. Можно взять какие-то из трендовых приемов и "внедрить" в новогодний образ, использовав сверкающие тени, высветленные брови или готические мотивы.

Блеск на коже/веках/бровях (глиттеринг)

Выбеленные или светлые непокрашенные брови

Яркие тени (зеленые, синие, фиолетовые и т.д.)

Коричневый карандаш для губ/подводка

Эффект "умытого лица" (легкий румянец, минимум или отсутствие косметики)

Стрелки любых видов

Готика (темные тени, растушеванные вокруг глаз, темная помада)

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.