Универсальные, удобные и очень теплые: пять самых модных способов, как носить угги этой зимой (фото)

Долгое время угги находились в списках антитрендов

Среди самой трендовой обуви этой зимы почетное место занимает такая модель как угги. Эти милые плюшевые ботинки уже давно полюбились модницам по всему миру благодаря свой универсальности, удобности и теплоте, и при этом их дизайн достаточно минималистический.

Сегодня мы хотим поделиться с поклонницами этой модели зимней обуви небольшой шпаргалкой, которая поможет создавать стильные образы, как у известных моделей Эльзы Хоск или Кендал Дженнер. Далее — пять самых модных способов, как носить угги этой зимой.

С чем носить угги зимой 2023 года

С джинсами и короткой дубленкой — наверняка самая очевидная пара для угги. Из джинсов лучше выбирайте модели прямого или широкого кроя с высокой посадкой. Дубленку можно заменить пуховиком, но тогда образ будет менее элегантным, но будет более подходящим для разных случаев.

С джоггерами и шерстяным пальто — очень комфортное сочетание. Также пальто можно заменить дутым пуховиком, тогда наряд приобретет большую универсальность.

С юбкой и плотными колготками — обратите внимание на длину мини и миди, лучше прямого кроя, чтобы не нарушать баланс объемов. Как верх лучше подойдет шерстяная водолазка или уютный свитер, из верхней одежды – и пальто, и пуховик и даже дубленка.

С леггинсами и гетрами — модный тренд этого сезона. Верх может быть любой, хотя лучше сделать выбор в пользу простого шерстяного свитера. На верх — длинный пуховик-пальто.

С брюками карго и худи — такой наряд отлично подойдет для долгих зимних прогулок.

Ранее стилист рассказывала, с чем носить белую обувь зимой 2023 года.