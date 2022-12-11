На разный бюджет и на любой вкус: стилист показала стильные варианты нарядов на Новый год-2023 (фото)
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Красивые верхи, низы и комплекты — все, что повышает градус стиля
Остается менее месяца к праздничному событию — Новому году-2023, поэтому стоит позаботиться о новогоднем образе уже сейчас.
Стилист SAMAL SAN показала в представленной ниже подборке эффектные комбинезоны, блузы, топы, рубашки, юбки и брюки актуальных фасонов, в разных цветах. Также есть варианты с перьями, бахромой, стразами и пайетками, и более простые. В общем, позиции на разный бюджет и на любой вкус.
Смотрите и вдохновляйтесь идеями стильных образов, которые обязательно привлекут внимание на праздничном событии!
В чем встретить Новый год-2023 — стильные варианты нарядов на праздник
Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.