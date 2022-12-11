"Колхоз" и полная безвкусица: главные антитренды в новогоднем макияже, о которых пора давно забыть (фото)

Никаких нарощенных ресниц и блестящих страз на лице

Новый год все ближе и ближе, а это значит, что пора позаботиться о своем новогоднем образе. Однако сюда входит не только платья и прическа, но и праздничный макияж.

Сегодня мы хотим рассказать, какой макияж ни в коем случае НЕ нужно делать на Новый 2023 год, ведь он выглядит неестественно. О четырех главных антитрендах в макияже, информирует Ukr.Media.

Антитренды макияжа 2022/2023

Нарощенные ресницы 3D, 4D и 5D — такие ресницы выглядят дешево и указывают на плохой вкус девушки.

Звездочки, блестки и стразы на лице — глиттер на лице уже утратил актуальность, и особенно это касается больших блесток на веках.

Брови-"леденцы" — это брови, уложенные в виде еловых ветвей. Такой макияж точно не подойдет для встречи Нового года, ведь он так же как и глиттер устарел.

Брови-ниточки — еще один быстротечный тренд. В 2023 году лучше делать ставку на "пушистость".

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.