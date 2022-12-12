Собираемся на корпоратив правильно: топ-10 ошибок в образе, которые совершает каждая вторая (фото)
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Если вы не хотите выглядеть безвкусно, исключите в своем образе эти неудачные идеи
У вас скоро корпоратив и вы не знаете, какой наряд надеть на новогоднюю вечеринку? Выбирайте то, что вам по душе, размеру и что нравится, однако все же некоторые варианты стоит отложить на другие повода.
Стилист и "тренер" по стилю petrakova_ksenia в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой вариантов праздничных нарядов на новогодний корпоратив, которые стоит откинуть в первую очередь, ведь они выглядят безвкусно. Ну или вам просто будет неудобно.
Топ-10 ошибок образа на корпоратив:
- "Голое" платье
- Платье в пол
- Одежда для работы или повседневная
- Неудобный наряд
- Меха
- Ультра-мини, слишком глубокое декольте или голая до попы спина
- Плотные колготки
- Пестрые и летние наряды
- Неправильное белье, белье, которое видно
- Вещи в обтяг, которые подчеркивают недостатки
Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.