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Собираемся на корпоратив правильно: топ-10 ошибок в образе, которые совершает каждая вторая (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив Новость обновлена 12 декабря 2022, 08:12
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив. Фото pexels.com

Если вы не хотите выглядеть безвкусно, исключите в своем образе эти неудачные идеи

У вас скоро корпоратив и вы не знаете, какой наряд надеть на новогоднюю вечеринку? Выбирайте то, что вам по душе, размеру и что нравится, однако все же некоторые варианты стоит отложить на другие повода.

Стилист и "тренер" по стилю petrakova_ksenia в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой вариантов праздничных нарядов на новогодний корпоратив, которые стоит откинуть в первую очередь, ведь они выглядят безвкусно. Ну или вам просто будет неудобно.

Топ-10 ошибок образа на корпоратив:

  • "Голое" платье
  • Платье в пол
  • Одежда для работы или повседневная
  • Неудобный наряд
  • Меха
  • Ультра-мини, слишком глубокое декольте или голая до попы спина
  • Плотные колготки
  • Пестрые и летние наряды
  • Неправильное белье, белье, которое видно
  • Вещи в обтяг, которые подчеркивают недостатки
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив
Ошибки в новогоднем образе на корпоратив

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Новый год #Корпоратив