Собираемся на корпоратив правильно: топ-10 ошибок в образе, которые совершает каждая вторая (фото)

Если вы не хотите выглядеть безвкусно, исключите в своем образе эти неудачные идеи

У вас скоро корпоратив и вы не знаете, какой наряд надеть на новогоднюю вечеринку? Выбирайте то, что вам по душе, размеру и что нравится, однако все же некоторые варианты стоит отложить на другие повода.

Стилист и "тренер" по стилю petrakova_ksenia в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой вариантов праздничных нарядов на новогодний корпоратив, которые стоит откинуть в первую очередь, ведь они выглядят безвкусно. Ну или вам просто будет неудобно.

Топ-10 ошибок образа на корпоратив:

"Голое" платье

Платье в пол

Одежда для работы или повседневная

Неудобный наряд

Меха

Ультра-мини, слишком глубокое декольте или голая до попы спина

Плотные колготки

Пестрые и летние наряды

Неправильное белье, белье, которое видно

Вещи в обтяг, которые подчеркивают недостатки

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.