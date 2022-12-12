Viva Magenta: как создать стильный образ с самым трендовым оттенком 2023 года (фото)

Малиново-красный тон под названием Viva Magenta признан главным цветом будущего года

Традиционно Международный исследовательский институт цвета Pantone представил главный тон 2023 года — Viva Magenta (18-1750), в Украине его сравнили с цветом нашего национального блюда — борща. Это яркий микс малинового и красного оттенков, который разбавит базовые цвета вашего гардероба.

Главный цвет 2023 года может служить основой для монохромного лука или же быть эффектным акцентом в образе. Особенно шикарно оттенок Viva Magenta выглядит на изделиях из кожи. Какие образы можно создать с самым модным цветом, рассказывает стилистка под ником anna.le.nova в Instagram.

Стилистка отмечает, что карминовый красный оттенок Viva Magenta скоро будет повсюду, поэтому стоит немного вдохновиться и потренировать наглядность. К примеру, этот тон красного великолепно сочетается с такими цветами, как голубой, белый, черный, серый. Удивительно гармоничны кожаная одежда и аксессуары такого оттенка, в том числе лаковая. Если же трендовый тон вам особенно пришелся по душе, то вы можете последовать примеру стритстайлеров и создать стильный тотал лук в тоне Viva Magenta.

Viva Magenta чудесно комбинируется с другими цветами

Кожаные изделия такого оттенка выглядят очень эффектно

Новый оттенок активно примеряют селебрити

Виктория Бэкхэм показывает, как носить цвет 2023 года

Этот тон подчеркнет вашу женственность

Viva Magenta и черный цвет - комбо

Стильные костюмы в трендовом тоне

Шикарные монохромные луки

Новомодный цвет уместен в любом сезоне

Напомним, цветом 2022 года был голубо-сиреневый тон под названием Veri Peri.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цвета в топе зимой 2022-2023. Розовый еще остается на пике, но его скоро вытеснит красный. Тогда как праздничный металлик идет наряду с готическим черным.