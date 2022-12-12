Viva Magenta: как создать стильный образ с самым трендовым оттенком 2023 года (фото)
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Малиново-красный тон под названием Viva Magenta признан главным цветом будущего года
Традиционно Международный исследовательский институт цвета Pantone представил главный тон 2023 года — Viva Magenta (18-1750), в Украине его сравнили с цветом нашего национального блюда — борща. Это яркий микс малинового и красного оттенков, который разбавит базовые цвета вашего гардероба.
Главный цвет 2023 года может служить основой для монохромного лука или же быть эффектным акцентом в образе. Особенно шикарно оттенок Viva Magenta выглядит на изделиях из кожи. Какие образы можно создать с самым модным цветом, рассказывает стилистка под ником anna.le.nova в Instagram.
Стилистка отмечает, что карминовый красный оттенок Viva Magenta скоро будет повсюду, поэтому стоит немного вдохновиться и потренировать наглядность. К примеру, этот тон красного великолепно сочетается с такими цветами, как голубой, белый, черный, серый. Удивительно гармоничны кожаная одежда и аксессуары такого оттенка, в том числе лаковая. Если же трендовый тон вам особенно пришелся по душе, то вы можете последовать примеру стритстайлеров и создать стильный тотал лук в тоне Viva Magenta.
Напомним, цветом 2022 года был голубо-сиреневый тон под названием Veri Peri.
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