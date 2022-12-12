"Шик и блеск": назван вид брюк, который особенно актуален в преддверии праздников (фото)
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Эти модели брюк можно с уверенностью назвать нарядными
В контексте макротренда на "шик и блеск", отдельной категорией стилисты выделяют акцентные брюки, которые в этом году и, в частности, в преддверии праздников, особенно актуальны.
Эксперт в области моды Екатерина отмечает, что под актуальной акцентностью следует иметь:
- пайетки и стразы
- перья
- люрекс
- оттенки металлик
- глянцевая кожа
- прозрачность
- кружевная фактура, и все, что можно назвать нарядным
Это может быть и брючный костюм, и отдельно брюки с нарядным топом другого цвета/текстуры, и брюки с более "спокойным" верхом. Вариантов масса. Такие брюки вполне уместно надеть и на менее торжественное мероприятие.
Фасон брюк может быть абсолютно любым. Это и клеш, и палаццо, и прямые, и длинные, и укороченные.
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