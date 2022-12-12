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"Шик и блеск": назван вид брюк, который особенно актуален в преддверии праздников (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Акцентные брюки - зимний тренд 2023 года Новость обновлена 12 декабря 2022, 17:11
Акцентные брюки - зимний тренд 2023 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти модели брюк можно с уверенностью назвать нарядными

В контексте макротренда на "шик и блеск", отдельной категорией стилисты выделяют акцентные брюки, которые в этом году и, в частности, в преддверии праздников, особенно актуальны.

Эксперт в области моды Екатерина отмечает, что под актуальной акцентностью следует иметь:

  • пайетки и стразы
  • перья
  • люрекс
  • оттенки металлик
  • глянцевая кожа
  • прозрачность
  • кружевная фактура, и все, что можно назвать нарядным

Это может быть и брючный костюм, и отдельно брюки с нарядным топом другого цвета/текстуры, и брюки с более "спокойным" верхом. Вариантов масса. Такие брюки вполне уместно надеть и на менее торжественное мероприятие.

блестящие брюки

Фасон брюк может быть абсолютно любым. Это и клеш, и палаццо, и прямые, и длинные, и укороченные.

блестящие брюки
блестящие брюки
блестящие брюки
блестящие брюки
блестящие брюки
кожаные брюки
блестящие брюки
прозрачные брюки

Ранее "Телеграф" писал, какие юбки в тренде зимой 2023 года. Они и стильны, и утепляют хорошо.

Теги:
#Мода #Брюки #Тренды