"Шик и блеск": назван вид брюк, который особенно актуален в преддверии праздников (фото)

Эти модели брюк можно с уверенностью назвать нарядными

В контексте макротренда на "шик и блеск", отдельной категорией стилисты выделяют акцентные брюки, которые в этом году и, в частности, в преддверии праздников, особенно актуальны.

Эксперт в области моды Екатерина отмечает, что под актуальной акцентностью следует иметь:

пайетки и стразы

перья

люрекс

оттенки металлик

глянцевая кожа

прозрачность

кружевная фактура, и все, что можно назвать нарядным

Это может быть и брючный костюм, и отдельно брюки с нарядным топом другого цвета/текстуры, и брюки с более "спокойным" верхом. Вариантов масса. Такие брюки вполне уместно надеть и на менее торжественное мероприятие.

Фасон брюк может быть абсолютно любым. Это и клеш, и палаццо, и прямые, и длинные, и укороченные.

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