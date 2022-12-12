Жемчуг – тренд новогодней моды: топ-10 умопомрачительных платьев, в которых вы будет блистать на любой вечеринке (фото)
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Жемчужные элементы на платьях смотрятся стильно и дорого
В канун рождественских и новогодних праздников можно задуматься о том, в каком виде вы будете встречать Новый год 2023. Заранее стоит продумать и праздничный маникюр, и безупречный макияж. Самое важное, конечно, подобрать наряд, платье для новогодней вечеринки подойдет идеально.
Тренды новогодней моды в этом году радуют разнообразием, и если вам "приелись" пайетки, то обратите внимание на жемчуг. Он добавит вашему наряду утонченности. Топ-10 украшенных жемчугом платьев, которые сделают вас королевой новогодней ночи, публикует stylist.
Когда-то жемчуг ассоциировался с чопорностью и правильностью, но сейчас он является идеальным украшением, которое улучшит любой наряд. Конечно, чтобы снизить затраты, большинство брендов склоняются к использованию пластикового жемчуга, так что не думайте, что ваш наряд усыпан морскими находками.
В этом году актуальны как щедро украшенные россыпями жемчуга платья, так и модели с минималистическими жемчужными вкраплениями. Особенно богато смотрятся изделия, украшенные жемчугом вручную. В моде как длина мини, так и мини с макси, поэтому выбирайте ту, в какой будет удобнее всего.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главных трендах новогодней моды в этом сезоне. Но также мы писали о том, как не допустить ошибку при создании образа на Новый год 2023.