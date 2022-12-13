Как носить один из самых горячих трендов зимы 2022/2023: подборка стильных образов с шубой (фото)

Искусственная или натуральная – выбирать вам

После сезона спада шуба снова вернулась в горячие тренды!

Актуальная шуба этого сезона полностью напоминает винтажную с 80-90-х годов, или может и быть винтажной. Об этом говорит украинский персональный стилист Ната Москаленко. По ее словам, так можно поддержать тенденцию к экологичности и апсайклингу. И при этом выглядеть будете мега стильно!

Как создать классные образы с шубой

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем нельзя носить столь актуальные пуховики. Узнайте, как стилизовать верх с низами.