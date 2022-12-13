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Как носить один из самых горячих трендов зимы 2022/2023: подборка стильных образов с шубой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Узнайте, как стильно носить шубу зимой 2022-2023 Новость обновлена 13 декабря 2022, 07:39
Узнайте, как стильно носить шубу зимой 2022-2023. Фото instagram.com/nata_moskalenko_

Искусственная или натуральная – выбирать вам

После сезона спада шуба снова вернулась в горячие тренды!

Актуальная шуба этого сезона полностью напоминает винтажную с 80-90-х годов, или может и быть винтажной. Об этом говорит украинский персональный стилист Ната Москаленко. По ее словам, так можно поддержать тенденцию к экологичности и апсайклингу. И при этом выглядеть будете мега стильно!

Как создать классные образы с шубой

девушка в шубе
девушка в шубе
девушка в шубе
девушка в шубе
девушка в шубе
девушка в шубе
девушка в шубе

Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем нельзя носить столь актуальные пуховики. Узнайте, как стилизовать верх с низами.

Теги:
#Мода #Шуба #Тренды