Никуда без вырезов и блесток: названы яркие тренды новогоднего образа (фото)

Стразы, пайетки, блестки — все яркие приветствуется

Совсем скоро новогоднее торжество ворвется в нашу жизнь и, конечно же, в эти дни хочется быть самой красивой, невероятной и индивидуальной. В этот период делаем акцент на "шике и блеске".

Стилисты назвали актуальные наряды в этот замечательный праздник, пишут в блоге о моде vami.ideas. На самом деле трендов огромное множество.

Яркие, атласные платья, жакеты

Будут смотреться замечательно и очень празднично. Либо можно добавить яркие элементы: обувь, сумка.

Платье с прозрачными вставками

Можно выбрать на рукавах, поясе, спине. Для самых смелых подойдут даже полностью прозрачные наряды.

Вырезы

Самый актуальный вариант наряда. Платье может быть любого фасона, главное чтобы вырезы были сдержанными.

Стразы, пайетки, блестки

Вы можете выбрать целый образ, а можете отдельные элементы, которые внесут яркий праздничный акцент в ваш аутфит.

Перья

Ими можно украшать все, что хотите: платья, топы, брюки, юбки. И даже аксессуары: серьги, сумки, броши.

Платье-страплесс

Без бретелей. Очень красиво и женственно смотрятся открытые ключицы. Можно добавить крупные серьги, чокер или другие объемные аксессуары.

Платье макси

Прямо до самого пола. Фасон может быть и свободным, и облегающим. Разрез на ноге приветствуется.

Бархат

Можно брючный вариант, либо ассиметричное платье. Добавляйте аксессуары, крупные серьги или брошь. Как вариант, можно использовать длинную бархатную накидку на платье.

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.