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Никуда без вырезов и блесток: названы яркие тренды новогоднего образа (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тренды праздничных образов на Новый год-2023 Новость обновлена 13 декабря 2022, 11:11
Тренды праздничных образов на Новый год-2023. Фото freepik.com

Стразы, пайетки, блестки — все яркие приветствуется

Совсем скоро новогоднее торжество ворвется в нашу жизнь и, конечно же, в эти дни хочется быть самой красивой, невероятной и индивидуальной. В этот период делаем акцент на "шике и блеске".

Стилисты назвали актуальные наряды в этот замечательный праздник, пишут в блоге о моде vami.ideas. На самом деле трендов огромное множество.

Яркие, атласные платья, жакеты

Будут смотреться замечательно и очень празднично. Либо можно добавить яркие элементы: обувь, сумка.

Яркие, атласные платья, жакеты

Платье с прозрачными вставками

Можно выбрать на рукавах, поясе, спине. Для самых смелых подойдут даже полностью прозрачные наряды.

Платье с прозрачными вставками

Вырезы

Самый актуальный вариант наряда. Платье может быть любого фасона, главное чтобы вырезы были сдержанными.

Вырезы на платье

Стразы, пайетки, блестки

Вы можете выбрать целый образ, а можете отдельные элементы, которые внесут яркий праздничный акцент в ваш аутфит.

Стразы, пайетки, блестки на платье

Перья

Ими можно украшать все, что хотите: платья, топы, брюки, юбки. И даже аксессуары: серьги, сумки, броши.

платье с перьями

Платье-страплесс

Без бретелей. Очень красиво и женственно смотрятся открытые ключицы. Можно добавить крупные серьги, чокер или другие объемные аксессуары.

Платье-страплесс

Платье макси

Прямо до самого пола. Фасон может быть и свободным, и облегающим. Разрез на ноге приветствуется.

Платье макси

Бархат

Можно брючный вариант, либо ассиметричное платье. Добавляйте аксессуары, крупные серьги или брошь. Как вариант, можно использовать длинную бархатную накидку на платье.

Бархат наряд

Напомним, что при выборе новогоднего наряда следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.

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#Мода #Новый год #Тренды