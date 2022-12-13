Клетка, полосы и зебра: какие принты на пике трендов зимой 2022-2023 (фото)

Стилист призвала не бояться принтованной одежды и обуви

В холодное время года мы часто обходимся вещами спокойных и даже мрачных оттенков. Однако не стоит откладывать яркий леопардовый принт или разноцветную полосатую расцветку на лето. Одежда и обувь с принтом удачно дополнит ваш базовый зимний гардероб.

В моде зимой 2022-2023 масса принтов, начиная от классической клетки и заканчивая различными анималистическими. На какую расцветку обратить внимание в этом сезона и какие принтованные вещи выбрать для стильного зимнего образа, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram.

Так, удачно выглядит принт на шубах из искусственного меха. Эту верхнюю одежду вряд ли назовешь базовой, но в такой шубе вы не останетесь незамеченной. Выбирайте клетку или анималистический принт.

Стильные зимние шубы

Шарф – важный зимний аксессуар, идеально подходит для акцента в образе. В моде клетка, горох или логотипы.

Шарф как акцент образа

Головной убор, будь то шапка, панама или капор, тоже может быть не однотонным. Особенно стильно выглядит полоска или животный принт.

Шапка не обязательно должна быть однотонной

Если вы привыкли покупать на зиму одну пару черных ботинок, то стоит разбавить свой обувной гардероб акцентными моделями. Не теряет актуальности змеиный принт или расцветки а-ля зебра и корова.

Обувь - главная "изюминка" образов

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на пике тенденций в этом зимнем сезоне. В моду вернулись угги и не только. А также мы писали, как выбрать самый трендовый шарф на холодное время года.