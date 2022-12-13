Бархат снова в моде: топ-11 умопомрачительных платьев, которые подойдут для праздников и не только (фото)

Бархатное платье сделает ваш праздничный образ незабываемым

Неважно, где и с кем вы встретите Новый год 2023, стоит продумать праздничный лук до малейших деталей. Традиционно в топе трендов праздничной моды блестки, стразы и пайетки, но есть и более изысканный вариант – бархат. Этот материал выглядит богато и украсит любую.

Идеально для встречи праздников подойдет платье, а бархатное платье – беспроигрышный вариант. Можно выбрать такую модель, чтобы надеть вещь и в новогоднюю ночь, и носить после. Стоит присмотреться как минимум к 11 потрясающим платьям из бархата, пишет popsugar.

Бархат одновременно роскошная и удобная для носки ткань. Это идеальный выбор для зимнего наряда, который будет актуален долгие годы. В этом сезоне в моде платья-комбинации и асимметричные подолы, а также насыщенные глубокие оттенки, которые идеально подходят для всех праздничных вечеринок. Вы можете выбрать сексуальное бархатное мини-платье или же надеть фасон с длиной миди и даже макси. Красный, зеленый, синий или розовый – цвет выбирайте по своему вкусу. Бархатно платье будет уместным не только на домашнем ужине, а и на корпоративе к Новому году. Бархат весьма универсален и, кажется, создан для праздничных нарядов.

Макси снова в моде

Розовый - тренд сезона

Идеальное маленькое черное платье

Не забудьте об украшениях и яркой паре туфель

Платье-комбинация - вечная классика

Драппировка украсит наряд

Мини - для самых смелых модниц

Ярусы добавят романтичности образу

Платье для особых случаев

Невероятный изумрудный цвет

Очень стильный образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одной хорошей идеей для стильного образа на Новый год 2023 станет платье, украшенное жемчугом. Если же вы предпочитаете брюки, то есть отличный праздничный вариант и для вас.