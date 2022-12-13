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Бархат снова в моде: топ-11 умопомрачительных платьев, которые подойдут для праздников и не только (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Новый год хочется выглядеть великолепно
В Новый год хочется выглядеть великолепно. Фото pinterest.com

Бархатное платье сделает ваш праздничный образ незабываемым

Неважно, где и с кем вы встретите Новый год 2023, стоит продумать праздничный лук до малейших деталей. Традиционно в топе трендов праздничной моды блестки, стразы и пайетки, но есть и более изысканный вариант – бархат. Этот материал выглядит богато и украсит любую.

Идеально для встречи праздников подойдет платье, а бархатное платье – беспроигрышный вариант. Можно выбрать такую модель, чтобы надеть вещь и в новогоднюю ночь, и носить после. Стоит присмотреться как минимум к 11 потрясающим платьям из бархата, пишет popsugar.

Бархат одновременно роскошная и удобная для носки ткань. Это идеальный выбор для зимнего наряда, который будет актуален долгие годы. В этом сезоне в моде платья-комбинации и асимметричные подолы, а также насыщенные глубокие оттенки, которые идеально подходят для всех праздничных вечеринок. Вы можете выбрать сексуальное бархатное мини-платье или же надеть фасон с длиной миди и даже макси. Красный, зеленый, синий или розовый – цвет выбирайте по своему вкусу. Бархатно платье будет уместным не только на домашнем ужине, а и на корпоративе к Новому году. Бархат весьма универсален и, кажется, создан для праздничных нарядов.

Синее платье из бархата
Макси снова в моде
Платье из бархата розовое
Розовый - тренд сезона
Платье из бархата черное
Идеальное маленькое черное платье
Платье из бархата розовое
Не забудьте об украшениях и яркой паре туфель
Платье-комбинация из бархата
Платье-комбинация - вечная классика
Платье из бархата с драппировкой
Драппировка украсит наряд
Платье из бархата мини
Мини - для самых смелых модниц
Платье из бархата синее
Ярусы добавят романтичности образу
Платье из бархата в пол
Платье для особых случаев
Платье из бархата зеленое
Невероятный изумрудный цвет
Платье из бархата красное
Очень стильный образ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще одной хорошей идеей для стильного образа на Новый год 2023 станет платье, украшенное жемчугом. Если же вы предпочитаете брюки, то есть отличный праздничный вариант и для вас.

Теги:
#Новый год #Платья #Бархат