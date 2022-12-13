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Экокожа и оверсайз: топ-10 пуховиков, которые на пике трендов зимой 2022-2023 (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Актуальный пуховик - залог стильного образа Новость обновлена 13 декабря 2022, 22:57
Актуальный пуховик - залог стильного образа. Фото vogue.com

Пуховик, пожалуй, самый практичный и универсальный вариант зимней верхней одежды

В холодное время года особое внимание мы уделяем выбору верхней одежды. Если вы ищите одновременно красивый и удобный вариант, то пуховик подойдет идеально. Зимняя куртка станет частью большинства сезонных образов, поэтому важно выбрать актуальный крой пуховика.

О том, какие пуховики в тренде зимой 2022-2023, рассказывает издание popsugar. Стоит обратить внимание по меньшей мере на 10 моделей. В модном пуховике вы будете себя чувствовать уверенно и не замерзнете даже в сильный мороз.

Уютная стеганая пуховая куртка изолирует от холода, а если выбрать актуальный фасон, то и сделает вас королевой стиля в любую погоду. В моде как ультракороткие пуховики – последний тренд, так и более классические фасоны, тяготеющие к спортивному стилю. Здорово, что бренды позаботились не только о новых силуэтах, а и представляют изделия из водонепроницаемых материалов, что очень практично.

В трендах пуховики из экокожи, которые сделают ваш образ более дерзким. Тем, кто хочет отойти от модного оверсайза и объемности, понравятся модели курток с поясом – они отлично подчеркивают талию. В цветах ограничиваться не стоит: актуален как черный, бежевый или серый, так голубой, розовый и оранжевый.

Пуховик на зиму 2022-2023
Практичный пуховик
Пуховик из кожи на зиму 2022-2023
Кожа - тренд сезона
Пуховик розовый на зиму 2022-2023
Розовый остается одним из самых модных цветов
Пуховик с поясом на зиму 2022-2023
Пояс подчеркнет стройность силуэта
Пуховик голубой на зиму 2022-2023
Не бойтесь ярких цветов зимой
Пуховик на зиму 2022-2023
Спортивный вариант
Пуховик укороченный на зиму 2022-2023
В моде укороченный фасоны
Пуховик на зиму 2022-2023
Более базовый крой
Пуховик бежевый на зиму 2022-2023
Уютная зимняя куртка
Пуховик оранжевый на зиму 2022-2023
Яркий пуховик на более теплую погоду

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#Мода #Пуховик