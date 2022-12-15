Хитяры зимы-2023: Андре Тан назвал сапоги, с которыми можно построить стильный образ (фото)
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Если вы еще не купили себе зимние сапоги — присмотритесь к этим стильным вариантам
Сапоги — это стильная обувь, которая сейчас на пике своей популярности и актуальности.
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели сапог находятся в трендах этой зимы. Если хотите всегда составлять стильный образ в морозные дни, следует знать, с какими сапогами и другими предметами гардероба можно повысить градус стиля и ловить восхищенные взгляды мужчин.
Сапоги-трубы
От привычной модели обуви они отличаются тем, что у них нет молнии с застежкой и ширина голенища равномерна по всей длине. Комбинируйте с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.
Сапоги-чулки
Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется сделать акцент на стройных ногах. Комбинируйте с трикотажными платьями, мини-юбками, шортами.
Челси
Ботинки челси не сдают позиции вот уже который сезон — лучше носить и с юбками, и с платьями, и с широкими брюками, и со скинни. Это короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютная хитяра — челси с квадратным мысом.
Жокейские сапоги
Конная эстетика — хитяра этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократичную обувь с воздушным платьями, стегаными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.
Сапоги на платформе
В моду вновь вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и с сапогами.
Ранее "Телеграф" писал о том, что мировые дизайнеры внедрили свои идеи и привнесли в моду новые тренды на платья в зимнюю пору. Мы писали, какие платья будут в тренде этой зимой.