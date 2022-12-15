Названы самые трендовые кардиганы на зиму-2023: как они выглядят (фото)
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В моде приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа
В топе трендов зимнего гардероба входит множество вещей. Например, кардиган — удлинённый жакет прямого покроя, обычно вязаный и с пуговицами, идеально подойдет в качестве верхнего слоя к повседневным образам.
Как рассказала персональный стилист Ната Москаленко, актуальные кардиганы этого сезона делятся на три вида:
- сдержанные и собранные в стиле "преппи", которые будут отлично смотреться в сочетании с рубашками и футболками;
- женские приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа, которые носим на белье, расстегивая нижние пуговицы чуть выше талии;
- уютные, объемные средней и макси длины, которые можно носить как верхний слой одежды с водолазками, рубашками и свитерами.
Отметим, что дизайнеры вовсю привносят в моду новые тенденции в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.