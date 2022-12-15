Названы самые трендовые кардиганы на зиму-2023: как они выглядят (фото)

В моде приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа

В топе трендов зимнего гардероба входит множество вещей. Например, кардиган — удлинённый жакет прямого покроя, обычно вязаный и с пуговицами, идеально подойдет в качестве верхнего слоя к повседневным образам.

Как рассказала персональный стилист Ната Москаленко, актуальные кардиганы этого сезона делятся на три вида:

сдержанные и собранные в стиле "преппи", которые будут отлично смотреться в сочетании с рубашками и футболками;

женские приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа, которые носим на белье, расстегивая нижние пуговицы чуть выше талии;

уютные, объемные средней и макси длины, которые можно носить как верхний слой одежды с водолазками, рубашками и свитерами.

Отметим, что дизайнеры вовсю привносят в моду новые тенденции в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.