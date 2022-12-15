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Названы самые трендовые кардиганы на зиму-2023: как они выглядят (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Модные кардиганы 2022/2023 Новость обновлена 15 декабря 2022, 14:45
Модные кардиганы 2022/2023. Фото dazeknit.com

В моде приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа

В топе трендов зимнего гардероба входит множество вещей. Например, кардиган — удлинённый жакет прямого покроя, обычно вязаный и с пуговицами, идеально подойдет в качестве верхнего слоя к повседневным образам.

Как рассказала персональный стилист Ната Москаленко, актуальные кардиганы этого сезона делятся на три вида:

  • сдержанные и собранные в стиле "преппи", которые будут отлично смотреться в сочетании с рубашками и футболками;
  • женские приталенные или полуприталенные в стиле 90-х из тонкого трикотажа, которые носим на белье, расстегивая нижние пуговицы чуть выше талии;
  • уютные, объемные средней и макси длины, которые можно носить как верхний слой одежды с водолазками, рубашками и свитерами.
девушка в сером кардигане
девушка в болотном кардигане
девушка в кардигане в полоску
девушка в бежевом кардигане
девушка в сером кардигане
девушка в кофейном кардигане
девушка в красном кардигане

Отметим, что дизайнеры вовсю привносят в моду новые тенденции в зимнюю пору. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие платья будут в тренде этой зимой.

Теги:
#Мода #Тренды #Кардиганы