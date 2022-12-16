Подойдут всем без исключения: топ-3 идеальных оттенка помад

Найти идеальную помаду — задача вполне решаемая

Чтобы завершить свой образ, нужно сделать "правильный" макияж. Однако часто девушки забывают, что тренды мейк-апа также могут устареть, и с ними нужно попрощаться, или попросту не умеют подобрать себе правильные оттенки косметики. Сегодня мы хотим рассказать о 3 цветах помад, которые подходят абсолютно всем.

Эта тройка оттенков станет вашими спасателями, если вы уже долгое время не можете подобрать себе ту самую помаду, сообщает Ukr.Media. Так что спокойно можете покупать одну из них, а то и все три, и блистать как в будни дни, так и в праздники.

Топ-3 помады, которые идут всем

Классический красный — такой оттенок подойдет к любому типу и цвету лица. Глубокий красный цвет украсит как владелиц темных волос, так и светловолосых женщин, и придаст им яркости и эффектности. Не стоит выбирать помаду с примесью коричневого или оранжевого. Лучше обратить внимание на чистый цвет или холодные его оттенки.

Нюдовый — такая помада также универсальна, ведь тоже подходит абсолютно всем. Ее можно выбирать, как юным девушкам, так дамам в более взрослом возрасте. Главное – выбирать те оттенки, которые похожи на ваш естественный цвет губ. При этом можно ориентироваться на подтон вашей кожи: холодному подойдет косметика с голубым пигментом (розово-бежевый, пыльная роза), а теплому – с красным (карамельный латте, персиковый).

Нежно-розовый оттенок — такие помады отлично вписываются практически в любой образ. Розовые помады не акцентируют на себе внимание, однако при этом все равно выделяют губы, делая их нежными и свежими. Более того, розовый еще и молодит.

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